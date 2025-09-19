Rajasthan 4th Grade 2025 Dress Code: राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा का ड्रेस कोड, दिशा - निर्देश यहां पढ़ें

Rajasthan 4th Grade 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 19 से 21 सितंबर तक दो शिफ्ट में RSMSSB ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक है। 53749 भर्तियों के लिए होने वाली इस राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए 24 लाख से ज्यादा Candidates ने Registration कराया है और उनके परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। Candidates इस बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए RSMSSB ने परीक्षा के दिन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें रिपोर्टिंग का समय, परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंधित चीजें और पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड के सख्त निर्देश शामिल हैं।

राजस्थान 4th ग्रेड ड्रेस कोड

RSMSSB 4th ग्रेड परीक्षा कल, यानी 19 सितंबर को शुरू होगी और 21 सितंबर को समाप्त होगी। परीक्षा बहुत करीब है, इसलिए Candidates के लिए यह जानना जरूरी है कि परीक्षा के दिन के दिशा-निर्देश और ड्रेस कोड क्या हैं। बोर्ड ने परीक्षा की ईमानदारी बनाए रखने और जांच प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। Candidates को नीचे दिए गए ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा: