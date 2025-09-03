SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड sbi.co.in पर जारी, ये रहा कॉल लेटर लिंक

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
By Vijay Pratap Singh
Sep 3, 2025, 09:09 IST

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025: SBI ने उन आरक्षित कैटेगरी के Candidates के लिए SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है, जिन्होंने प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का विकल्प चुना था। इस प्री-एग्जाम ट्रेनिंग का मकसद आरक्षित कैटेगरी के Candidates की परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाना है। Candidates अपना हॉल टिकट sbi.co.in से अपने Registration नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025
SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड उन सभी Candidates के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने Registration प्रक्रिया के दौरान प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) का विकल्प चुना था। यह प्री-एग्जाम ट्रेनिंग SC, ST, OBC, PwBD और पूर्व-सैनिक कैटेगरी के Candidates के लिए बिलकुल मुफ्त है। इससे उन्हें ट्रेनिंग संसाधनों तक पहुंच मिलती है, जो परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 में Candidates की जानकारी होती है, जैसे Registration नंबर, रोल नंबर और ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी। इसमें ट्रेनिंग का समय, ट्रेनिंग में शामिल विषय और सेंटर का पता भी दिया होता है।

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 

SBI क्लर्क आवेदन प्रक्रिया के दौरान जिन Candidates ने प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET) का विकल्प चुना था, उनके लिए SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। यह एडमिट कार्ड खास तौर पर आरक्षित कैटेगरी, जैसे SC, ST, OBC, PwBD और पूर्व-सैनिकों के Candidates के लिए जारी किया गया है। Candidates अब आधिकारिक वेबसाइट से अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके SBI PET कॉल लेटर 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव

SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर क्लर्क PET हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। ट्रेनिंग सेशन पूरे भारत में तय किए गए सेंटरों पर होंगे। इसमें SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट की रणनीतियों और विषय के अनुसार मार्गदर्शन का सीधा अनुभव मिलेगा। SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें:- SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025: खास जानकारी

SBI ने भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह विज्ञापन संख्या CRPD/CR/2025-26/06, दिनांक 06.08.2025 से संबंधित है। SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए टेबल देखें।

विवरण

जानकारी

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

लागू होने वाली कैटेगरी

SC, ST, OBC, PwBD, ExSM

ट्रेनिंग का प्रकार

प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (PET)

डाउनलोड पोर्टल

sbi.co.in/careers

लॉगिन करने के लिए जरूरी जानकारी

Registration नंबर और जन्मतिथि

साथ ले जाने वाले दस्तावेज

PET एडमिट कार्ड, मान्य फोटो आईडी

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

Candidates SBI JA PET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

  •    SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: sbi.co.in/careers

  •    होमपेज पर, “Recruitment of Junior Associates (Customer Support & Sales)” शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें।

  •    “Download PET Call Letter” चुनें।

  •    अपना Registration नंबर और जन्मतिथि डालें।

  •    सबमिट पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

  •    एक कॉपी प्रिंट करें और ट्रेनिंग के दिन के लिए इसे संभाल कर रखें।

SBI JA PET एडमिट कार्ड 2025 पर कौन-सी जानकारी दी होती है?

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने से पहले, Candidates को एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी को जांच लेना चाहिए। नीचे दी गई जानकारी देखें:

*   Candidate का नाम और रोल नंबर

*   Registration नंबर

*   PET सेंटर और पता

*   ट्रेनिंग की तारीख और समय

*   फोटो और हस्ताक्षर

*   PET के दिन के लिए निर्देश

SBI क्लर्क PET एडमिट कार्ड 2025 कौन डाउनलोड कर सकता है?

SBI सभी आरक्षित कैटेगरी के Candidates के लिए प्री-एग्जाम ट्रेनिंग आयोजित करता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरते समय जिन Candidates ने PET का विकल्प चुना था, वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के योग्य हैं। यह ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए इसकी पुरजोर सिफारिश की जाती है जो SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 से पहले अतिरिक्त सहायता चाहते हैं।

