बोतल को हिंदी में क्या कहते हैं?

By Mahima Sharan
Sep 3, 2025, 11:42 IST

अपने दैनिक जीवन में हम सभी बोलतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बोलत को हिंदी में क्या कहते हैं। बता दें कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला बोतल हिंदी में शीशी कहलाता है। आइए बोतल के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं-

Bottle Name In Hindi: बोलचाल की भाषा में हम सैकड़ों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, यह भी सच है कि हम एक तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम कई भाषाओं को मिलाकर बात-चीत करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप केवल हिंदी या अंग्रेजी में बात करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई बार जिन शब्दों का इस्तेमाल हम आम शब्दों की तरह करते हैं वह कोई और भाषा होती है, लेकिन हमें उनकी इतनी आदत होती है कि हम उन्हें बेहद ही नॉर्मल समझ लेते हैं। 

ऐसी ही एक शब्द है बोतल! बोतल हम रोजमर्रा की जीवन में रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी नाम है। गौरतलब है कि ज्यादातर लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें इसका दूसरा नाम पता ही नहीं है। आइए जानते हैं बोतल को हिंदी में क्या कहते हैं।

दरअसल बोतल पुर्तगाली भाषा का शब्द है, जिसे सीधे हिंदी में अपना लिया गया है। लेकिन, हिंदी में इसके शीशी, कूपी जैसे समानार्थी शब्दों के नाम भी हैं, हालांकि 'बोतल' शब्द ही सबसे अधिक प्रचलित और आम है। दरअसल हम छोटे से ही इसे बोलत कहते आ रहे हैं, इसलिए हमने इसे हिंदी नाम मान लिया है, लेकिन यह एक अंग्रेजी नाम है।

क्या होती है बोतल?

बोतल एक कंटेनर होती है, जिसका आमतौर पर एक संकरी गर्दन होती है और जिसका इस्तेमाल तरल पदार्थों को रखने के लिए किया जाता है। ये कांच, प्लास्टिक या एल्युमीनियम जैसी सामग्रियों से बनी होती हैं। ये विभिन्न आकार और माप में आती हैं और इनमें कई तरह के तरल पदार्थ, जैसे पेय पदार्थ, जूस और दवाइयां रखी जा सकती हैं। आज मार्केट में बोतलों के प्रकार में काफी बदलाव आ रहा है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से विभिन्न प्रकार के बोतल मिलेंगे-

बोतल के बारे में कुछ रोचक बातें-

बोतलों का एक लंबा इतिहास है, पहली ज्ञात मिट्टी की बोतल लगभग 3,500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में दिखाई दीं और कांच की बोतलों का आविष्कार लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ, और बाद में रोमनों ने कांच उड़ाने की कला में महारत हासिल की। मध्ययुगीन काल में शराब के लिए जानवरों की खाल या चमड़े से बोतलें बनाई जाती थीं, लेकिन 17वीं शताब्दी में कांच उड़ाने की कला ने बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति दे दी, और सर केनेलम डिग्बी ने कार्बोनेशन दबाव को संभालने के लिए शैम्पेन की बोतल का आविष्कार किया। आधुनिक प्लास्टिक की बोतलें, अपनी अनुकूलनीय डिज़ाइन और उच्च पुनर्चक्रण क्षमता के कारण उपयोगी होते हुए भी, अपने धीमे अपघटन और उत्पादन के लिए आवश्यक भारी मात्रा में तेल के कारण गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करती हैं।

बोतलों की प्राचीन उत्पत्ति

सबसे पुरानी बोतलों की उत्पत्ति लगभग 3,500 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में हुई थी। ये बोतलें आमतौर पर मिट्टी से बनाई जाती थीं और तेल, पानी, इत्र और शराब रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। सबसे पुरानी कांच की बोतलों का आविष्कार लगभग 1500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया, मिस्र और फिनीशिया में हुआ था।

पहली बोतल किसने बनाई थी?

बोतल का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन कांच के कंटेनर के रूप में इसकी उत्पत्ति लगभग 1500 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में हुई थी। आधुनिक प्लास्टिक की बोतल कई आविष्कारकों के प्रयासों से विकसित हुई, जिनमें प्रमुख हैं “नाथनियल वायथ”, जिन्होंने 1973 में पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलों का पेटेंट कराया था, जो कार्बोनेटेड तरल पदार्थ रखने में सक्षम एक प्रकार की बोतल है।

बोतल कितने समय तक चलती हैं?

एक प्लास्टिक की बोतल समुद्री वातावरण में 450 साल तक टिक सकती है, धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटती जाती है जो कभी गायब नहीं होते। 

गर्म पानी की बोतल को क्या कहते हैं?

गर्म पानी की बोतल की परिभाषा और अर्थ  “मेरियम-वेबस्टर” है।

बोतल का पुराना नाम क्या है?

बोतल कोसर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में नाम मिला। अंग्रेजी शब्द बोतल, पुराने फ्रांसीसी शब्द बोटिले, लैटिन शब्द ब्यूटिकुला, तथा बाद के लैटिन शब्द ब्यूटिस ("पीपा") से लिया गया है, जो कि ग्रीक शब्द βοῦττις (बाउटिस) ("बर्तन") का लैटिनकृत रूप है।



