ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में क्या कहते हैं?

बता दें कि ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में कमलक कहा जाता है। यह नाम खासतौर पर भारत में गुजरात सरकार द्वारा दिया गया है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट कमल जैसा दिखता है। इसके साथ ही इसे अंग्रेजी में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) और अमेरिका में पिटाया (Pitaya) या पितहाया (Pitahaya) भी कहा जाता है।
ड्रैगन फ्रूट अमेरिका का एक अनोखा ट्रॉपिकल फल है, जो अपनी चटक गुलाबी, पीले और काले बीजों के लिए जाना जाता है। कैक्टस परिवार का यह फल अपने प्रीबायोटिक फाइबर, विटामिन सी की उच्च मात्रा और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से बेहतर आंत स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसका स्वाद कीवी या नाशपाती जैसा हल्का मीठा और थोड़ा खट्टा होता है।
दुनिया के किस देश में होती से सबसे ज्यादा ड्रैगन फ्रूट की खेती
वियतनाम दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो सालाना दस लाख टन से ज़्यादा Dragon Fruit का उत्पादन करता है। देश की अनुकूल जलवायु और उन्नत कृषि पद्धतियां, जिनमें बेमौसम फूलों के लिए कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का उपयोग भी शामिल है, वैश्विक बाज़ारों में निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फलों की साल भर स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।
भारत में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य
भारत में सबसे ज्यादा ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया जाता है।
-
आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है। यहां 2023-24 में 27.89 किलोटन का कुल उत्पादन हुआ।
-
कर्नाटक: 2023 तक कर्नाटक ड्रैगन फ्रूट उत्पादन में अग्रणी था, जहां प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन की औसत की खेती होती है।
-
महाराष्ट्र: भारत के कुल ड्रैगन फ्रूट उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा महाराष्ट्र में उत्पाद किया जाता है।
-
अन्य राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, और मिजोरम में भी ड्रैगन फ्रूट उगाए जाते है।
इस सभी राज्यों के पास ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अपना अनोखा क्षेत्र है।
ड्रैगन फ्रूट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य
-
इस उष्णकटिबंधीय फल की मिठास इसके गूदे के रंग पर निर्भर करती है।
-
गहरे रंग के फलों की तुलना में सफ़ेद ड्रैगन फ्रूट का स्वाद हल्का होता है।
-
ड्रैगन फ्रूट को "पिटाया" या "स्ट्रॉबेरी नाशपाती" भी कहा जाता है।
-
ड्रैगन फ्रूट एक चढ़ते हुए कैक्टस के पौधे पर उगता है जो 15-20 फीट ऊंचा हो सकता है और दो दशकों तक जीवित रह सकता है।
-
इस फल की फूल कलियां पकने पर खाने योग्य होती हैं।
-
ड्रैगन फ्रूट दक्षिणी मेक्सिको और मध्य व दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं।
-
रात में खिलने वाला यह फल गर्मियों के मौसम में खिलता है, अगस्त और सितंबर इसके सबसे अच्छे महीने होते हैं।
-
दुनिया भर में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा बाज़ार एशिया है।
-
बाज़ार में ड्रैगन फ्रूट के चार अलग-अलग प्रकार उपलब्ध हैं: लाल छिलके वाला सफ़ेद गूदा, लाल छिलके वाला लाल गूदा, लाल छिलके वाला बैंगनी गूदा, और पीली छिलके वाला सफ़ेद गूदा।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation