ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में क्या कहते हैं?

बता दें कि ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में कमलक कहा जाता है। यह नाम खासतौर पर भारत में गुजरात सरकार द्वारा दिया गया है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट कमल जैसा दिखता है। इसके साथ ही इसे अंग्रेजी में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) और अमेरिका में पिटाया (Pitaya) या पितहाया (Pitahaya) भी कहा जाता है।

ड्रैगन फ्रूट अमेरिका का एक अनोखा ट्रॉपिकल फल है, जो अपनी चटक गुलाबी, पीले और काले बीजों के लिए जाना जाता है। कैक्टस परिवार का यह फल अपने प्रीबायोटिक फाइबर, विटामिन सी की उच्च मात्रा और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से बेहतर आंत स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसका स्वाद कीवी या नाशपाती जैसा हल्का मीठा और थोड़ा खट्टा होता है।

दुनिया के किस देश में होती से सबसे ज्यादा ड्रैगन फ्रूट की खेती

वियतनाम दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो सालाना दस लाख टन से ज़्यादा Dragon Fruit का उत्पादन करता है। देश की अनुकूल जलवायु और उन्नत कृषि पद्धतियां, जिनमें बेमौसम फूलों के लिए कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था का उपयोग भी शामिल है, वैश्विक बाज़ारों में निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फलों की साल भर स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं।