RDVV Result 2025 Link [OUT]: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिजल्ट rdujbp.in पर जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Sep 3, 2025, 11:59 IST

RDVV Result 2025: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV), जबलपुर ने आधिकारिक रूप से ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सों का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने यूजी और पीजी सेमेस्टर परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए इस लेख में छात्रों के लिए डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है।

RDVV Result 2025 OUT

RDVV Result 2025: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV), जबलपुर ने यूजी और पीजी कोर्सों का रिजल्ट 2025 अपने आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया है। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलएम, एमए, एमएससी, एम.एड. और बी.एड. समेत सम सेमेस्टर व अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट अब ऑनलाइन dujbp.in पर उपलब्ध है। छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर दर्ज कर सकते हैं।

RDVV Result 2025 Download Link

आरडीवीवी परिणाम 2025 डाउनलोड लिंक अब यूजी और पीजी सम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए एक्टिव है। छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके और अपना कोर्स चुनकर आधिकारिक वेबसाइट से अपनी मार्कशीट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। 

RDVV Result Direct Link

यहां क्लिक करें

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

  • रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट rdujbp.in खोलें।

  • वेबसाइट पर 'स्टूडेंट' सेक्शन में जाएं।

  • ड्रॉप डाउन में 'रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें।

  • नए पेज पर जाएं, अपना रोल नंबर और बाकी डिटेल्स भरें।

  • 'सबमिट' पर क्लिक करें, रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

  • रिज़ल्ट चेक करें और डाउनलोड कर लें।

  • अंत में इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें।

Rani Durgavati Vishwavidyalaya Results 2025 Marksheet PDF Link

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) रिजल्ट 2025 की मार्कशीट PDF नीचे दिए गए टेबल से डायरेक्ट डाउनलोड करें। सभी UG और PG कोर्सों के परिणाम लिंक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अपने रोल नंबर और कोर्स का चयन करें, फिर "सबमिट" पर क्लिक करें। रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा—मार्कशीट PDF सेव करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट भी निकाल लें।

Course/Exam NameResult DateResult Link
MSc Physics Sem 4 Exam May-June 2025 02-09-2025 यहां क्लिक करें
MSc Chemistry Sem 2 Exam May-June 2025 02-09-2025 यहां क्लिक करें
M.Ed. Science Sem 2 Exam May-June 2025 02-09-2025 यहां क्लिक करें
M.Ed. Sem 2 Exam May-June 2025 02-09-2025 यहां क्लिक करें
B.Ed. Science Sem 4 Exam May-June 2025 02-09-2025 यहां क्लिक करें
B.Ed. Sem 4 Exam May-June 2025 02-09-2025 यहां क्लिक करें
LLB Sem 3 (Not.No. 1803) Exam Nov-Dec 2024 28-08-2025 यहां क्लिक करें
BA Part 3 Private Exam 2025 28-08-2025 यहां क्लिक करें
MSc Zoology Sem 4 Exam May-June 2025 25-08-2025 यहां क्लिक करें
MA History Sem 4 Exam May-June 2025 25-08-2025 यहां क्लिक करें
MA History Sem 2 Exam May-June 2025 25-08-2025 यहां क्लिक करें
MSc Chemistry Sem 4 Exam May-June 2025 22-08-2025 यहां क्लिक करें
BA LLB Sem 9 (Court Case) Exam-Nov Dec 2024 22-08-2025 यहां क्लिक करें
BA LLB Sem 8 (Court Case) Exam May-June 2024 22-08-2025 यहां क्लिक करें
BA LLB Sem 6 (Court Case) Exam May-June 2024 22-08-2025 यहां क्लिक करें
MSc Zoology Sem 2 Exam May-June 2025 20-08-2025 यहां क्लिक करें

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

