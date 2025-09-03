RDVV Result 2025 Link [OUT]: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिजल्ट rdujbp.in पर जारी, ये रहा Direct Link

RDVV Result 2025: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV), जबलपुर ने यूजी और पीजी कोर्सों का रिजल्ट 2025 अपने आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया है। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलएम, एमए, एमएससी, एम.एड. और बी.एड. समेत सम सेमेस्टर व अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट अब ऑनलाइन dujbp.in पर उपलब्ध है। छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर दर्ज कर सकते हैं।
RDVV Result 2025 Download Link
आरडीवीवी परिणाम 2025 डाउनलोड लिंक अब यूजी और पीजी सम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए एक्टिव है। छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके और अपना कोर्स चुनकर आधिकारिक वेबसाइट से अपनी मार्कशीट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
|
RDVV Result Direct Link
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?
रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
-
रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट rdujbp.in खोलें।
-
वेबसाइट पर 'स्टूडेंट' सेक्शन में जाएं।
-
ड्रॉप डाउन में 'रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें।
-
नए पेज पर जाएं, अपना रोल नंबर और बाकी डिटेल्स भरें।
-
'सबमिट' पर क्लिक करें, रिज़ल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।
-
रिज़ल्ट चेक करें और डाउनलोड कर लें।
-
अंत में इसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें।
Rani Durgavati Vishwavidyalaya Results 2025 Marksheet PDF Link
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) रिजल्ट 2025 की मार्कशीट PDF नीचे दिए गए टेबल से डायरेक्ट डाउनलोड करें। सभी UG और PG कोर्सों के परिणाम लिंक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। अपने रोल नंबर और कोर्स का चयन करें, फिर "सबमिट" पर क्लिक करें। रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा—मार्कशीट PDF सेव करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट भी निकाल लें।
|Course/Exam Name
|Result Date
|Result Link
|MSc Physics Sem 4 Exam May-June 2025
|02-09-2025
|यहां क्लिक करें
|MSc Chemistry Sem 2 Exam May-June 2025
|02-09-2025
|यहां क्लिक करें
|M.Ed. Science Sem 2 Exam May-June 2025
|02-09-2025
|यहां क्लिक करें
|M.Ed. Sem 2 Exam May-June 2025
|02-09-2025
|यहां क्लिक करें
|B.Ed. Science Sem 4 Exam May-June 2025
|02-09-2025
|यहां क्लिक करें
|B.Ed. Sem 4 Exam May-June 2025
|02-09-2025
|यहां क्लिक करें
|LLB Sem 3 (Not.No. 1803) Exam Nov-Dec 2024
|28-08-2025
|यहां क्लिक करें
|BA Part 3 Private Exam 2025
|28-08-2025
|यहां क्लिक करें
|MSc Zoology Sem 4 Exam May-June 2025
|25-08-2025
|यहां क्लिक करें
|MA History Sem 4 Exam May-June 2025
|25-08-2025
|यहां क्लिक करें
|MA History Sem 2 Exam May-June 2025
|25-08-2025
|यहां क्लिक करें
|MSc Chemistry Sem 4 Exam May-June 2025
|22-08-2025
|यहां क्लिक करें
|BA LLB Sem 9 (Court Case) Exam-Nov Dec 2024
|22-08-2025
|यहां क्लिक करें
|BA LLB Sem 8 (Court Case) Exam May-June 2024
|22-08-2025
|यहां क्लिक करें
|BA LLB Sem 6 (Court Case) Exam May-June 2024
|22-08-2025
|यहां क्लिक करें
|MSc Zoology Sem 2 Exam May-June 2025
|20-08-2025
|यहां क्लिक करें
Comments
All Comments (0)
Join the conversation