RDVV Result 2025 Link [OUT]: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिजल्ट rdujbp.in पर जारी, ये रहा Direct Link

RDVV Result 2025: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV), जबलपुर ने यूजी और पीजी कोर्सों का रिजल्ट 2025 अपने आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दिया है। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलएम, एमए, एमएससी, एम.एड. और बी.एड. समेत सम सेमेस्टर व अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट अब ऑनलाइन dujbp.in पर उपलब्ध है। छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर दर्ज कर सकते हैं।

RDVV Result 2025 Download Link

आरडीवीवी परिणाम 2025 डाउनलोड लिंक अब यूजी और पीजी सम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए एक्टिव है। छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके और अपना कोर्स चुनकर आधिकारिक वेबसाइट से अपनी मार्कशीट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

RDVV Result Direct Link यहां क्लिक करें

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं: