SBI Clerk Mains Exam Date 2025: एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें शेड्यूल

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 का आयोजन 21 नवंबर, 2025 को होना है। जिन Candidates ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, वे परीक्षा से 7–10 दिन पहले sbi.bank.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

SBI Clerk Mains Exam Date 2025

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। SBI द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 का आयोजन 21 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। SBI क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 7-10 दिन पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी किया जाएगा। जिन Candidates को SBI क्लर्क प्रीलिम्स Result 2025 में सफल घोषित किया गया था, वे अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर SBI क्लर्क मेन्स हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। SBI JA मेन्स परीक्षा में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होंगे।

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा तिथि 2025

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा तिथि 2025, sbi.bank.in पर जारी कर दी गई है। SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 21 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 40 मिनट होगी और कुल अंक 200 होंगे। SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे विषयों की परीक्षा होगी।

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा तिथि 2025-हाइलाइट्स

SBI JA मेन्स परीक्षा 21 नवंबर, 2025 को कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। जो candidates SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में सफल घोषित हुए थे, वे अपना Registration नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। SBI क्लर्क मेन्स 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

संगठन का नाम

भारतीय स्टेट बैंक

परीक्षा का नाम

SBI क्लर्क 2025

आधिकारिक वेबसाइट

sbi.co.in

कुल रिक्तियां

5583

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा तिथि

21 नवंबर, 2025

चयन प्रक्रिया

प्रीलिम्स, मेन्स, भाषा प्रवीणता परीक्षा

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा पैटर्न 2025

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा में, अंग्रेजी विषय को छोड़कर बाकी प्रश्न द्विभाषी होंगे, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा पैटर्न 2025 के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

क्र.सं.

विषय

प्रश्नों की संख्या

कुल अंक

अवधि

1.

General English

40

40

35 मिनट

2.

Quantitative Aptitude

50

50

45 मिनट

3.

Reasoning Ability and Computer Aptitude

50

60

45 मिनट

4.

General/Financial Awareness

50

50

35 मिनट

कुल

  

190

200

2 घंटे 40 मिनट

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

