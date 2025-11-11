SBI Clerk Mains Exam Date 2025: एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें शेड्यूल

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। SBI द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025 का आयोजन 21 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। SBI क्लर्क मेन्स एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 7-10 दिन पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी किया जाएगा। जिन Candidates को SBI क्लर्क प्रीलिम्स Result 2025 में सफल घोषित किया गया था, वे अपना Registration नंबर और पासवर्ड डालकर SBI क्लर्क मेन्स हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। SBI JA मेन्स परीक्षा में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे विषय शामिल होंगे।

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा तिथि 2025

SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा तिथि 2025, sbi.bank.in पर जारी कर दी गई है। SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा 21 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 40 मिनट होगी और कुल अंक 200 होंगे। SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे विषयों की परीक्षा होगी।