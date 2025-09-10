SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Link: एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड sbi.co.in पर जल्द, यहां मिलेगा प्रीलिम्स हॉल टिकट

SSC CGL Admit Card 2025 Download Link
By Vijay Pratap Singh
Sep 10, 2025, 16:05 IST

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Link: एसबीआई क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 के 10 सितंबर 2025 को sbi.co.in पर जारी होने की उम्मीद है। जो Candidates 20, 21 और 27 सितंबर को SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें अपने registration विवरण का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। इसमें परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और उम्मीदवार की जानकारी दी गई होती है।

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Link
SBI Clerk Prelims Admit Card 2025 Link

SBI Clerk Prelims Admit Card 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी करेगा। यह परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। SBI योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) की परीक्षा आयोजित करता है। SBI क्लर्क 2025 की चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षाएं शामिल हैं। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे दोनों परीक्षाओं में एक वैध आईडी प्रूफ के साथ ले जाना होता है। SBI JA एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के करियर सेक्शन में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 में उम्मीदवारों का विवरण होगा, जैसे कि नाम, रोल नंबर, registration नंबर, शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग का समय, आदि, साथ ही परीक्षा केंद्र की जानकारी भी होगी।

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। यह संभवतः 10 सितंबर, 2025 को जारी किया जा सकता है। जिन Candidates ने SBI क्लर्क 2025 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना SBI क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें registration नंबर और जन्मतिथि जैसे registration विवरण का उपयोग करना होगा।

यह हॉल टिकट उन Candidates के लिए जरूरी है जो SBI जूनियर एसोसिएट (JA) पद के लिए SBI क्लर्क परीक्षा 2025 के पहले चरण, यानी SBI क्लर्क प्रीलिम्स में शामिल हो रहे हैं। SBI क्लर्क प्री परीक्षा की तारीख 20, 21 और 27 सितंबर निर्धारित की गई है।

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और उम्मीदवार की जानकारी जैसे मुख्य विवरण होंगे। परीक्षा के दिन Candidates को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है।

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 - हाइलाइट्स

SBI क्लर्क परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले Candidates के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। SBI क्लर्क 2025 का एडमिट कार्ड सितंबर 2025 के दूसरे हफ्ते के आसपास जारी होने की उम्मीद है। SBI जूनियर एसोसिएट एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण

जानकारी

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

पद का नाम

क्लर्क / जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स)

कुल रिक्तियां

6,589

SBI क्लर्क प्री परीक्षा की तारीख 2025

20, 21 और 27 सितंबर 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

10 सितंबर 2025 (संभावित)

आधिकारिक वेबसाइट

sbi.co.in

परीक्षा का मोड

Online (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

परीक्षा के चरण

प्रीलिम्स और मेन्स

SBI क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

SBI क्लर्क परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए, Candidates को SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से डाउनलोड करना होगा। Candidates नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके SBI JA एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:

1.  SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर "करियर" सेक्शन पर क्लिक करें और "करंट ओपनिंग्स" पर जाएं।

3.  SBI क्लर्क 2025 भर्ती लिंक चुनें।

4.  SBI क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें।

5.  अपना Registration नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करें।

6.  SBI एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

SBI JA एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 उन Candidates के लिए एक जरूरी दस्तावेज है जो SBI क्लर्क परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं। यह खास तौर पर 20, 21 और 27 सितंबर को होने वाली SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। SBI JA एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र में आसानी से प्रवेश के लिए सभी जरूरी जानकारी होती है। जिन Candidates ने SBI क्लर्क वैकेंसी 2025 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अपना SBI JA एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक sbi.co.in एडमिट कार्ड पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। SBI जूनियर एसोसिएट एडमिट कार्ड 2025 पर दिए गए जरूरी विवरण नीचे दिए गए हैं:

  •    उम्मीदवार का पूरा नाम और फोटो

  •    रोल नंबर और Registration नंबर

  •    परीक्षा की तारीख और शिफ्ट का समय (SBI क्लर्क परीक्षा तारीख 2025 के अनुसार)

  •    रिपोर्टिंग का समय और अवधि

  •    परीक्षा केंद्र का पता

  •    परीक्षा के दिन के लिए निर्देश

  •    निरीक्षक के हस्ताक्षर के लिए जगह

SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025: परीक्षा के दिन साथ ले जाने वाले दस्तावेज

SBI क्लर्क परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे Candidates को परीक्षा केंद्र पर कुछ खास दस्तावेज ले जाने होंगे, ताकि प्रवेश और सत्यापन आसानी से हो सके। SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही sbi.co.in पर उपलब्ध होगा। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, SBI क्लर्क प्री परीक्षा की तारीख 2025 के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। साथ ले जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट नीचे दी गई है।

  •    SBI क्लर्क एडमिट कार्ड 2025 की प्रिंटेड कॉपी

  •    ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ (आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस)

  •    आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी

  •    दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो (जो SBI क्लर्क आवेदन के दौरान अपलोड की गई फोटो से मिलती हो)

