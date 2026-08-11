प्राइवेट जॉब के साथ दो बार BPSC और अब UPSC क्रैक, श्वेता भारती की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं

श्वेता भारती, यह एक ऐसा नाम है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन से यह साबित कर दिया कि अगर दिल में जीत का जज्बा हो और अपनी गलतियों को अपना हथियार बनाया जाए, तो आप जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं, जो आप पाना चाहते हैं; क्योंकि श्वेता के लिए यह सफर इतना आसान नहीं रहा। उन्होंने 9 घंटे की प्राइवेट नौकरी के साथ पहले दो बार BPSC की परीक्षा पास की और अब अपने पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर यह दिखा दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिहार की रहने वाली श्वेता भारती आज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी हैं। आइए जानते हैं बिहार की बेटी श्वेता भारती की इस शानदार सफलता की कहानी।

आखिर कौन है श्वेता भारती?

श्वेता भारती बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली है। उन्होंने ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद श्वेता ने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें एक मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पर मन में कुछ अलग कर गुजरने की चाहत पल रही थी। इसके बूते प्राइवेट नौकरी के साथ-साथ वह सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गई। दिन में 9 घंटे की जॉब और रात में पढ़ाई और आज जिसका रिजल्ट हम सभी के सामने हैं।