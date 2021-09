SSC CGL Skill Test Admit Card: SSC CGL 2019 स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहाँ जोन-वाइज तिथि, समय एवं सिटी चेक करें

SSC CGL Skill Test Admit Card: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा SSC CGL 2019 Skill Test के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित किये जाने वाले कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 डाटा एंट्री स्किल टेस्ट/सीपीटी के लिए अर्हता प्राप्त किया है, वे कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट के माध्यम से अपनी स्टेटस की जांच कर सकते हैं. आयोग ने दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के लिए आवेदन की स्थिति अपलोड कर दिया है. उम्मीदवार जो उपरोक्त जोन के अंतर्गत SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2019 के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, वे SSC की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपना समय, तिथि और टेस्ट कंडक्ट किये जाने वाले सिटी देख सकते हैं.

उम्मीदवारों की आसानी के लिए, हमने SSC CGL 2019 स्किल टेस्ट एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए फोलो किये जाने वाले सभी स्टेप्स की जानकारियां दी है. उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों से गुजर सकते हैं और अपने SSC CGL 2019 स्किल टेस्ट के लिए अपने application status की जांच कर सकते हैं.

SSC CGL 2019 स्किल टेस्ट स्टेटस/एडमिट कार्ड कैसे और कहां से डाउनलोड करें?

1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट यानी sscsr.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर फ़्लैश कर रहे -'Combined Graduate Level Examination, 2019- Conduct of Data Entry Skill Test / CPT - Know the Time, Date and City of Test' लिंक पर क्लिक करें.

3. उम्मीदवारों के पास SSC CGL 2019 स्किल टेस्ट एप्लीकेशन स्टैटस की जांच करने के तीन तरीके हैं- पंजीकरण संख्या/जन्म तिथि, रोल नंबर/जन्म तिथि और उम्मीदवारों के नाम और जन्मतिथि.

4. प्रवेश पत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

5. SSC CGL 2019 स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करके अपने पास रख लें.

उल्लेखनीय है कि देशभर में 1 से 29 सितंबर 2021 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है. उम्मीदवार नीचे तालिका में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जोन वाइज SSC CGL 2019 स्किल टेस्ट स्टेटस / एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.