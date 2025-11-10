SSC CHSL Admit Card 2025 OUT: एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Vijay Pratap Singh
Nov 10, 2025, 10:11 IST

SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 को ssc.gov.in पर टियर 1 परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 12 नवंबर से शुरू हो रही है। उम्मीदवारों` अपने `Registration` ID और जन्मतिथि का उपयोग करके अपना हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देश दिए गए हैं। एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना जरूरी है।

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों` ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना `Registration` नंबर और पासवर्ड डालकर परीक्षा का हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड में `Registration` नंबर, रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, परीक्षा केंद्र की जानकारी, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देश जैसी कई जानकारियां होती हैं। जिन उम्मीदवारों` की SSC CHSL सिटी स्लिप जारी हो चुकी है, वे अब SSC CHSL हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC ने परीक्षा से 3 दिन पहले SSC CHSL एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। SSC CHSL परीक्षा 12 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाली है। जो उम्मीदवारों` SSC CHSL टियर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे परीक्षा से काफी पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों` अपने `Registration` नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके SSC CHSL 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों` के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना जरूरी है।

SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC 10+2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। एडमिट कार्ड में `Registration` नंबर, रोल नंबर, शिफ्ट का समय जैसी जरूरी जानकारी होती है। SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें- SSC CHSL Admit Card 2025 Link

एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स

SSC अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परीक्षा से 2-3 दिन पहले SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 का लिंक एक्टिव करेगा। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों` को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए टेबल देखें।

विवरण

जानकारी

परीक्षा का नाम

SSC Combined Higher Secondary Level (CHSL) 2025

आयोजक संस्था

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

कुल रिक्तियां

3,131

कुल आवेदक

लगभग 30.7 लाख

टियर 1 परीक्षा की तारीख

12 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

9 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.gov.in (क्षेत्रीय वेबसाइटों के माध्यम से)

लॉग इन के लिए जरूरी जानकारी

Registration ID, जन्मतिथि, पासवर्ड

एडमिट कार्ड का फॉर्मेट

PDF डाउनलोड

SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवारों` नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करके SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकेंगे:

1.  आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, “Admit Card” सेक्शन पर क्लिक करें और कैंडिडेट पोर्टल पर जाकर CHSL एडमिट कार्ड लिंक चुनें।

3.  अब अपना `Registration` ID और जन्मतिथि या पासवर्ड डालें।

4.  अपना हॉल टिकट PDF फॉर्मेट में पाने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।

5.  इसका एक प्रिंटआउट लें और परीक्षा की तारीख, समय, स्थान और निर्देशों सहित सभी जानकारी जांच लें।

SSC CHSL Admit Card 2025: परीक्षा के दिन साथ ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों` को SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 के साथ सभी संबंधित दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि ले जाने होंगे। साथ ले जाने वाले दस्तावेजों की सूची नीचे देखें:

  •    एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी

  •    हाल की पासपोर्ट साइज की तस्वीरें

  •    मूल वैध फोटो पहचान पत्र: इसमें वही जन्मतिथि और नाम होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पर छपा है। स्वीकार्य पहचान पत्रों में शामिल हैं:

  •        आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट

  •        वोटर आईडी कार्ड

  •        ड्राइविंग लाइसेंस

  •        पैन कार्ड

  •        पासपोर्ट

  •        किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र

  •        नियोक्ता का पहचान पत्र (सरकारी या PSU)

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

