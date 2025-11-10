SSC CHSL Admit Card 2025 OUT: एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड ssc.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों` ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना `Registration` नंबर और पासवर्ड डालकर परीक्षा का हॉल टिकट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में `Registration` नंबर, रोल नंबर, उम्मीदवार का नाम, परीक्षा केंद्र की जानकारी, शिफ्ट का समय और जरूरी निर्देश जैसी कई जानकारियां होती हैं। जिन उम्मीदवारों` की SSC CHSL सिटी स्लिप जारी हो चुकी है, वे अब SSC CHSL हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 जारी SSC ने परीक्षा से 3 दिन पहले SSC CHSL एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। SSC CHSL परीक्षा 12 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाली है। जो उम्मीदवारों` SSC CHSL टियर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे परीक्षा से काफी पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों` अपने `Registration` नंबर और जन्मतिथि के साथ लॉग इन करके SSC CHSL 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों` के लिए परीक्षा केंद्र पर अपने एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना जरूरी है।

SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव

SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC 10+2 एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। एडमिट कार्ड में `Registration` नंबर, रोल नंबर, शिफ्ट का समय जैसी जरूरी जानकारी होती है। SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। यहां क्लिक करें- SSC CHSL Admit Card 2025 Link एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स SSC अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर परीक्षा से 2-3 दिन पहले SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 का लिंक एक्टिव करेगा। एडमिट कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे उम्मीदवारों` को परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। SSC CHSL एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातों के लिए टेबल देखें। विवरण जानकारी परीक्षा का नाम SSC Combined Higher Secondary Level (CHSL) 2025 आयोजक संस्था कर्मचारी चयन आयोग (SSC) कुल रिक्तियां 3,131 कुल आवेदक लगभग 30.7 लाख टियर 1 परीक्षा की तारीख 12 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 9 नवंबर 2025 आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in (क्षेत्रीय वेबसाइटों के माध्यम से) लॉग इन के लिए जरूरी जानकारी Registration ID, जन्मतिथि, पासवर्ड एडमिट कार्ड का फॉर्मेट PDF डाउनलोड