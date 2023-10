SSC CPO Answer Key 2023 OUT: एसएससी सीपीओ परीक्षा की उत्तर कुंजी ssc.nic.in पर जारी, यहाँ से डाउनलोड करें पीडीएफ

SSC CPO Answer Key 2023 OUT: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीपीओ परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी जारी कर दी हैI ये उत्तर कुंजी ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी की गई हैI उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैंI साथ ही अपनी आपत्ति भी निर्धारित तिथि में दर्ज करवा सकते हैंI

SSC CPO Answer Key 2023 OUT: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सीपीओ पेपर 1 के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी 2023 को आज 7 अक्टूबर 2023 एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उम्मीदवारों के लिए एसएससी सीपीओ परीक्षा 2023 का आयोजन 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक देश भर में विभिन्न पालियों में किया गया था। उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिये अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैंI साथ ही यदि उन्हें दिए गए उत्तर में से किसी उत्तर/उत्तरों से समस्या है तो ऑफिसियल वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैंI

SSC CPO Answer Key 2023 डाउनलोड लिंक:

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सीपीओ पेपर 1 के लिए एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी 2023 प्रकाशित की है। वे सभी उम्मीदवार जो एसएससी सीपीओ टियर 1 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपनी एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी नीचे दिए गए लिंक से या आधिकारिक तौर पर ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिये अपनी एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी 2023 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CPO Answer Key 2023 यहाँ क्लिक करें

आवेदक नीचे दिए गए चरणों का पालन करके उपरोक्त लिंक से या आधिकारिक वेबसाइट से अपने एसएससी सीपीओ टियर 1 उत्तर कुंजी 2023 की जांच कर सकते हैं।

चरण 1: अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जायें

चरण 2: एसएससी होमपेज पर, "एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी लिंक" विकल्प खोजें

चरण 3: अधिसूचना पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- "Uploading of tentative answer key along with candidate’s response sheet- SSC CPO Examination 2023"

चरण 4: लॉगिन क्रेडेंशियल में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें

चरण 5: एसएससी सीपीओ परीक्षा उत्तर कुंजी सरकार परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा

चरण 7: एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें

SSC CPO Answer Key 2023 ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करें?

यदि उम्मीदवारों को एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी पीडीएफ में कोई विसंगति मिलती है तो वे इसके खिलाफ आपत्ति उठा सकते हैं। एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी 2023 के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का सीधा लिंक और तारीखें नीचे दी गई हैं। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति दर्ज कराते समय प्रति प्रश्न 100 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा।