SSC JE Answer Key 2023 Date: एसएससी कब जारी करेगा जेई टियर-1 परीक्षा की उत्तर कुंजी, ऐसे कर सकेंगे चेक

SSC JE Answer Key 2023 Date: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में एसएससी जेई 2023 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करने की उम्मीद है। एसएससी जेई परीक्षा 9, 10 और 11 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

SSC JE Answer Key Download Link: जेई टियर 1 परीक्षा उत्तर कुंजी

एसएससी के अधिकारियों द्वारा पेपर 1 के लिए आंसर की अक्टूबर 2023 के दूसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। एक बार जारी होते ही एसएससी जेई 2023 उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां एक्टिव कर दिया जाएगा।

इस लिंक पर क्लिक करें SSC JE Answer Key Download

SSC JE Answer Key 2023 Date: एसएससी जेई परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट

जूनियर इंजीनियर पद के लिए आयोजित टियर 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी अक्टूबर के दूसरे महीने में जारी की जाएगी। इस परीक्षा में देशभर से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा में भाग लिया था और अब वे सभी रिस्पॉन्स शीट के साथ एसएससी जेई उत्तर कुंजी जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर कुंजी तक पहुंचने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल होना अनिवार्य है। एसएससी जेई उत्तर कुंजी 2023 के बारे में सभी डिटेल यहां देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम एसएससी जेई पेपर 1 2023 आयोग का नाम कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा तिथियाँ 09 से 11 अक्टूबर 2023 उत्तर कुंजी और रिस्पांस शीट रिलीज तिथि अक्टूबर 2023 का दूसरा सप्ताह आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in

एसएससी जेई उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर प्रदान करेगी। उम्मीदवार अपने अनुमानित अंकों की गणना के लिए उत्तर कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवारों को किसी भी उत्तर के खिलाफ आपत्ति उठाने का मौका दिया जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।

एसएससी जेई परीक्षा विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में जूनियर इंजीनियरों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा दो स्तरीय परीक्षा है, जिसमें एक कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) और एक वर्णनात्मक पेपर शामिल है।

सीबीटी एक बहुविकल्पीय परीक्षा है जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और गणित और जनरल इंजीनियरिंग प्रत्येक से 50 प्रश्न शामिल हैं। वर्णनात्मक पेपर में सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दो प्रश्न होते हैं।

SSC JE 2023 Answer Key: डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार अपनी एसएससी जेई 2023 उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होम पेज पर लिखें, "एसएससी जेई उत्तर कुंजी डाउनलोड" लिंक पर क्लिक करें।

चरण 2: फिर आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और जेई अनंतिम उत्तर कुंजी 2023 पीडीएफ स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।

चरण 3: अपने उत्तरों को चेक करें और अंत में इसका एक प्रिंट लें।

SSC JE Answer Key PDF: अंको की गणना कैसे करें?

एसएससी जेई उत्तर कुंजी का उपयोग करके संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए, अभ्यर्थी को एक अंक मिलता है।

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे।

जिन प्रश्नों का प्रयास नहीं किया गया उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

SSC JE Answer Key 2023 Date: उम्मीदवारों के लिए टिप्स

उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और जो भी उत्तर गलत लगता है उसके खिलाफ आपत्तियां उठानी चाहिए।

उम्मीदवारों को अपने अनुमानित अंकों की गणना के लिए उत्तर कुंजी का उपयोग करना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा में अपने प्रदर्शन का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जहां उन्हें सुधार करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को अपने अंतिम अंकों की गणना के लिए अंतिम उत्तर कुंजी भी देखनी चाहिए।