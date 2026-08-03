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SSC JE Cutoff 2026: एसएससी जूनियर इंजीनियर कैटगरी वाइज कट-ऑफ जारी, यहां देखें जनरल, ओबीसी और एससी-एसटी का स्कोर

By Farhan Khan
Last Updated: Aug 3, 2026, 14:07 IST

SSC JE Cutoff 2026: एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज की गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 

SSC JE Cutoff 2026
SSC JE Cutoff 2026

SSC JE Cutoff 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल)  परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज की गई है। एसएससी जेई की कट-ऑफ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित अन्य कैटेगरी के लिए अलग-अलग जारी की गई है। 

एसएससी जेई टियर-1 की परीक्षा 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी और रिजल्ट 6 मार्च को जारी किया गया था। टियर-2 की परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 9 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एसएससी कुल 1731 रिक्त पदों को भरना चाहता है। 

SSC JE Cutoff 2026

एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर परीक्षा के फाइनल रिजल्ट 2026 के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज कर दी है। कट-ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट कोड के अनुसार जारी की गई है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए फाइनल रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स की PDF चेक कर सकते हैं। 

एसएससी जेई कट-ऑफ 2026 PDF डाउनलोड लिंक 

क्लिक करें 

मैकेनिक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए SSC JE Cutoff Marks 2026

आप नीचे दी गई टेबल के जरिए मैकेनिक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कैटेगरी वाइज एसएससी जेई कट-ऑफ मार्क्स 2026 देख सकते हैं। 

पोस्ट कोड

कैटेगरी

कुल

पेपर-II मार्क्स 

भाग (i) मार्क्स 

भाग (ii) मार्क्स 

B

एससी 

320.19008

204.52431

43.75

7.25

B

एसटी

300.14521

184.36306

37.75

19.50

B

ओबीसी

344.89140

192.69030

46.25

27.25

B

ईडब्ल्यूएस

334.07323

197.78890

43.75

23.50

B

जनरल

341.08393

190.39193

45.00

26.75

C

एससी 

330.36392

198.29684

45.00

18.50

C

एसटी

304.25006

187.85765

36.75

3.50

C

ओबीसी 

355.13027

224.86474

43.75

12.00

C

ईडब्ल्यूएस

366.65156

221.60349

40.00

33.00

C

जनरल

369.08101

236.37004

39.25

15.75

E

एससी 

342.10652

212.64645

41.25

17.00

E

एसटी 

322.55949

205.64027

42.50

11.50

E

ओबीसी 

366.86051

229.80703

39.00

20.00

E

ईडब्ल्यूएस

359.93353

212.64645

43.75

22.50

E

जनरल

376.18540

216.53913

48.75

27.25

E

OH

301.76889

187.17953

46.50

6.50

E

HH

239.45160

152.37689

38.00

0.75

E

अन्य दिव्यांगजन 

262.84449

145.36481

45.50

12.25

H

एसटी

318.04744

199.97351

38.75

20.00

H

जनरल

366.51749

225.44888

42.00

20.00

I

एससी 

325.49864

195.44101

35.50

18.25

I

जनरल

408.08993

230.61342

47.50

35.75

J

एसटी

310.86168

189.16762

42.75

13.75

J

ओबीसी 

357.02050

219.96702

41.50

19.25

J

जनरल

356.40928

221.39696

40.50

14.75

K

एससी 

328.00580

193.61337

45.25

19.50

K

एसटी 

299.47040

183.49695

41.00

15.25

K

ईडब्ल्यूएस

342.38019

202.99390

44.00

11.50

K

जनरल

356.82383

207.42922

46.50

28.25

M

एससी 

325.25383

200.73544

47.50

14.25

M

एसटी 

300.57962

183.49695

40.25

10.25

M

ईडब्ल्यूएस

341.59386

205.35911

47.50

20.00

M

जनरल

357.57521

218.91091

44.25

25.50

O

एससी 

330.85255

213.37287

33.50

17.75

O

एसटी 

311.51692

180.88496

42.00

23.25

O

ओबीसी 

350.68337

211.25858

46.50

17.00

O

ईडब्ल्यूएस

342.39976

159.61529

48.75

48.75

O

जनरल

356.89742

214.86380

43.75

11.50

O

OH

282.26941

165.42011

37.50

16.00

O

HH

205.61742

102.33687

41.25

18.25

O

अन्य दिव्यांगजन

202.77888

113.31178

29.00

15.25

सिविल इंजीनियरिंग के लिए SSC JE Cutoff Marks 2026

आप नीचे दी गई टेबल के जरिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए कैटेगरी वाइज एसएससी जेई कट-ऑफ मार्क्स 2026 देख सकते हैं। 

पोस्ट कोड

कैटेगरी

कुल

पेपर-II मार्क्स 

भाग (i) मार्क्स 

भाग (ii) मार्क्स 

A

एससी

336.79378

210.00000

41.25

14.50

A

एसटी 

332.86921

209.00000

40.75

17.50

A

ओबीसी 

355.20844

216.00000

46.25

23.75

A

ईडब्ल्यूएस

355.32406

222.00000

41.50

19.00

A

जनरल

361.25413

216.00000

47.50

20.50

D

एससी 

352.03197

208.00000

42.00

21.25

D

एसटी 

352.62655

211.00000

48.75

14.75

D

ओबीसी 

373.07042

214.00000

48.75

29.75

D

ईडब्ल्यूएस

371.82103

239.00000

43.00

18.50

D

जनरल

376.73417

231.00000

46.25

10.00

D

OH

315.36776

196.00000

38.75

3.50

D

HH

247.08388

157.00000

40.25

4.50

F

एससी 

360.54384

229.00000

41.25

21.75

F

एसटी 

365.31121

234.00000

42.50

16.25

F

ओबीसी 

381.60215

244.00000

47.50

8.50

F

ईडब्ल्यूएस

377.25157

237.00000

42.75

9.00

F

जनरल

388.18805

246.00000

42.50

15.25

F

OH

336.55981

200.00000

44.00

24.25

F

HH

267.17408

151.00000

44.00

11.00

F

अन्य दिव्यांगजन 

250.69278

148.00000

37.75

4.25

G

ओबीसी 

386.71386

240.00000

45.00

23.25

G

ईडब्ल्यूएस

376.52046

219.00000

48.75

24.75

G

जनरल

378.13569

244.00000

46.50

16.50

L

एससी 

369.43550

230.00000

44.25

14.25

L

एसटी 

352.62141

218.00000

45.00

22.50

L

ओबीसी 

372.83537

231.00000

48.75

16.00

L

जनरल

374.94615

229.00000

44.25

22.00

N

एससी 

352.35614

227.00000

41.00

17.75

N

एसटी 

355.78370

228.00000

45.25

14.75

N

ओबीसी 

374.25157

234.00000

41.25

15.00

N

ईडब्ल्यूएस

372.55289

237.00000

41.25

25.25

N

जनरल

378.33889

233.00000

46.25

16.25

N

OH

315.03506

206.00000

38.50

4.00

N

HH

224.39389

117.00000

41.25

14.00

N

अन्य दिव्यांगजन

231.90862

131.00000

40.50

10.50

SSC JE Cutoff 2026 डाउनलोड कैसे करें? 

एसएससी जूनियर इंजीनियर कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। 

  • होम पेज पर जाएं और Notice Board देखें। 

  • Junior Engineer (Civil, Mechanical and Electrical) Examination, 2025- Declaration of Final Result पर क्लिक करें। 

  • आपको PDF में कट-ऑफ लिस्ट मिल जाएगी। 

  • कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर लें। 

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Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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    First Published: Aug 3, 2026, 14:07 IST

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