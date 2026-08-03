SSC JE Cutoff 2026: एसएससी जूनियर इंजीनियर कैटगरी वाइज कट-ऑफ जारी, यहां देखें जनरल, ओबीसी और एससी-एसटी का स्कोर

SSC JE Cutoff 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज की गई है। एसएससी जेई की कट-ऑफ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित अन्य कैटेगरी के लिए अलग-अलग जारी की गई है।

एसएससी जेई टियर-1 की परीक्षा 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी और रिजल्ट 6 मार्च को जारी किया गया था। टियर-2 की परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 9 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एसएससी कुल 1731 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

SSC JE Cutoff 2026

एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर परीक्षा के फाइनल रिजल्ट 2026 के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज कर दी है। कट-ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट कोड के अनुसार जारी की गई है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए फाइनल रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स की PDF चेक कर सकते हैं।