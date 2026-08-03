SSC JE Cutoff 2026: एसएससी जूनियर इंजीनियर कैटगरी वाइज कट-ऑफ जारी, यहां देखें जनरल, ओबीसी और एससी-एसटी का स्कोर
SSC JE Cutoff 2026: एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज की गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC JE Cutoff 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज की गई है। एसएससी जेई की कट-ऑफ जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित अन्य कैटेगरी के लिए अलग-अलग जारी की गई है।
एसएससी जेई टियर-1 की परीक्षा 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की गई थी और रिजल्ट 6 मार्च को जारी किया गया था। टियर-2 की परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 9 जुलाई 2026 को जारी किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एसएससी कुल 1731 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
SSC JE Cutoff 2026
एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर परीक्षा के फाइनल रिजल्ट 2026 के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट भी रिलीज कर दी है। कट-ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट कोड के अनुसार जारी की गई है। आप नीचे दी गई टेबल के जरिए फाइनल रिजल्ट और कट-ऑफ मार्क्स की PDF चेक कर सकते हैं।
|
एसएससी जेई कट-ऑफ 2026 PDF डाउनलोड लिंक
मैकेनिक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए SSC JE Cutoff Marks 2026
आप नीचे दी गई टेबल के जरिए मैकेनिक/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कैटेगरी वाइज एसएससी जेई कट-ऑफ मार्क्स 2026 देख सकते हैं।
|
पोस्ट कोड
|
कैटेगरी
|
कुल
|
पेपर-II मार्क्स
|
भाग (i) मार्क्स
|
भाग (ii) मार्क्स
|
B
|
एससी
|
320.19008
|
204.52431
|
43.75
|
7.25
|
B
|
एसटी
|
300.14521
|
184.36306
|
37.75
|
19.50
|
B
|
ओबीसी
|
344.89140
|
192.69030
|
46.25
|
27.25
|
B
|
ईडब्ल्यूएस
|
334.07323
|
197.78890
|
43.75
|
23.50
|
B
|
जनरल
|
341.08393
|
190.39193
|
45.00
|
26.75
|
C
|
एससी
|
330.36392
|
198.29684
|
45.00
|
18.50
|
C
|
एसटी
|
304.25006
|
187.85765
|
36.75
|
3.50
|
C
|
ओबीसी
|
355.13027
|
224.86474
|
43.75
|
12.00
|
C
|
ईडब्ल्यूएस
|
366.65156
|
221.60349
|
40.00
|
33.00
|
C
|
जनरल
|
369.08101
|
236.37004
|
39.25
|
15.75
|
E
|
एससी
|
342.10652
|
212.64645
|
41.25
|
17.00
|
E
|
एसटी
|
322.55949
|
205.64027
|
42.50
|
11.50
|
E
|
ओबीसी
|
366.86051
|
229.80703
|
39.00
|
20.00
|
E
|
ईडब्ल्यूएस
|
359.93353
|
212.64645
|
43.75
|
22.50
|
E
|
जनरल
|
376.18540
|
216.53913
|
48.75
|
27.25
|
E
|
OH
|
301.76889
|
187.17953
|
46.50
|
6.50
|
E
|
HH
|
239.45160
|
152.37689
|
38.00
|
0.75
|
E
|
अन्य दिव्यांगजन
|
262.84449
|
145.36481
|
45.50
|
12.25
|
H
|
एसटी
|
318.04744
|
199.97351
|
38.75
|
20.00
|
H
|
जनरल
|
366.51749
|
225.44888
|
42.00
|
20.00
|
I
|
एससी
|
325.49864
|
195.44101
|
35.50
|
18.25
|
I
|
जनरल
|
408.08993
|
230.61342
|
47.50
|
35.75
|
J
|
एसटी
|
310.86168
|
189.16762
|
42.75
|
13.75
|
J
|
ओबीसी
|
357.02050
|
219.96702
|
41.50
|
19.25
|
J
|
जनरल
|
356.40928
|
221.39696
|
40.50
|
14.75
|
K
|
एससी
|
328.00580
|
193.61337
|
45.25
|
19.50
|
K
|
एसटी
|
299.47040
|
183.49695
|
41.00
|
15.25
|
K
|
ईडब्ल्यूएस
|
342.38019
|
202.99390
|
44.00
|
11.50
|
K
|
जनरल
|
356.82383
|
207.42922
|
46.50
|
28.25
|
M
|
एससी
|
325.25383
|
200.73544
|
47.50
|
14.25
|
M
|
एसटी
|
300.57962
|
183.49695
|
40.25
|
10.25
|
M
|
ईडब्ल्यूएस
|
341.59386
|
205.35911
|
47.50
|
20.00
|
M
|
जनरल
|
357.57521
|
218.91091
|
44.25
|
25.50
|
O
|
एससी
|
330.85255
|
213.37287
|
33.50
|
17.75
|
O
|
एसटी
|
311.51692
|
180.88496
|
42.00
|
23.25
|
O
|
ओबीसी
|
350.68337
|
211.25858
|
46.50
|
17.00
|
O
|
ईडब्ल्यूएस
|
342.39976
|
159.61529
|
48.75
|
48.75
|
O
|
जनरल
|
356.89742
|
214.86380
|
43.75
|
11.50
|
O
|
OH
|
282.26941
|
165.42011
|
37.50
|
16.00
|
O
|
HH
|
205.61742
|
102.33687
|
41.25
|
18.25
|
O
|
अन्य दिव्यांगजन
|
202.77888
|
113.31178
|
29.00
|
15.25
सिविल इंजीनियरिंग के लिए SSC JE Cutoff Marks 2026
आप नीचे दी गई टेबल के जरिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए कैटेगरी वाइज एसएससी जेई कट-ऑफ मार्क्स 2026 देख सकते हैं।
|
पोस्ट कोड
|
कैटेगरी
|
कुल
|
पेपर-II मार्क्स
|
भाग (i) मार्क्स
|
भाग (ii) मार्क्स
|
A
|
एससी
|
336.79378
|
210.00000
|
41.25
|
14.50
|
A
|
एसटी
|
332.86921
|
209.00000
|
40.75
|
17.50
|
A
|
ओबीसी
|
355.20844
|
216.00000
|
46.25
|
23.75
|
A
|
ईडब्ल्यूएस
|
355.32406
|
222.00000
|
41.50
|
19.00
|
A
|
जनरल
|
361.25413
|
216.00000
|
47.50
|
20.50
|
D
|
एससी
|
352.03197
|
208.00000
|
42.00
|
21.25
|
D
|
एसटी
|
352.62655
|
211.00000
|
48.75
|
14.75
|
D
|
ओबीसी
|
373.07042
|
214.00000
|
48.75
|
29.75
|
D
|
ईडब्ल्यूएस
|
371.82103
|
239.00000
|
43.00
|
18.50
|
D
|
जनरल
|
376.73417
|
231.00000
|
46.25
|
10.00
|
D
|
OH
|
315.36776
|
196.00000
|
38.75
|
3.50
|
D
|
HH
|
247.08388
|
157.00000
|
40.25
|
4.50
|
F
|
एससी
|
360.54384
|
229.00000
|
41.25
|
21.75
|
F
|
एसटी
|
365.31121
|
234.00000
|
42.50
|
16.25
|
F
|
ओबीसी
|
381.60215
|
244.00000
|
47.50
|
8.50
|
F
|
ईडब्ल्यूएस
|
377.25157
|
237.00000
|
42.75
|
9.00
|
F
|
जनरल
|
388.18805
|
246.00000
|
42.50
|
15.25
|
F
|
OH
|
336.55981
|
200.00000
|
44.00
|
24.25
|
F
|
HH
|
267.17408
|
151.00000
|
44.00
|
11.00
|
F
|
अन्य दिव्यांगजन
|
250.69278
|
148.00000
|
37.75
|
4.25
|
G
|
ओबीसी
|
386.71386
|
240.00000
|
45.00
|
23.25
|
G
|
ईडब्ल्यूएस
|
376.52046
|
219.00000
|
48.75
|
24.75
|
G
|
जनरल
|
378.13569
|
244.00000
|
46.50
|
16.50
|
L
|
एससी
|
369.43550
|
230.00000
|
44.25
|
14.25
|
L
|
एसटी
|
352.62141
|
218.00000
|
45.00
|
22.50
|
L
|
ओबीसी
|
372.83537
|
231.00000
|
48.75
|
16.00
|
L
|
जनरल
|
374.94615
|
229.00000
|
44.25
|
22.00
|
N
|
एससी
|
352.35614
|
227.00000
|
41.00
|
17.75
|
N
|
एसटी
|
355.78370
|
228.00000
|
45.25
|
14.75
|
N
|
ओबीसी
|
374.25157
|
234.00000
|
41.25
|
15.00
|
N
|
ईडब्ल्यूएस
|
372.55289
|
237.00000
|
41.25
|
25.25
|
N
|
जनरल
|
378.33889
|
233.00000
|
46.25
|
16.25
|
N
|
OH
|
315.03506
|
206.00000
|
38.50
|
4.00
|
N
|
HH
|
224.39389
|
117.00000
|
41.25
|
14.00
|
N
|
अन्य दिव्यांगजन
|
231.90862
|
131.00000
|
40.50
|
10.50
SSC JE Cutoff 2026 डाउनलोड कैसे करें?
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.