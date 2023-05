UGC NET 2023 जून परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस Direct Link करें अप्लाई

UGC NET 2023 June Registration: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसीटी नेट) जून 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 10 मई 2023 से शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा की तैयारी की है वे सभी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट - ugcnet.nta.nic.in या nta.ac.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई तय की गई है।

UGC NET जून 2023 परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल 31 मई, 2023 तक का समय होगा। अंतिम से पहले, सभी उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा करना होगा। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह साझा की।

The National Testing Agency (NTA) will conduct UGC – NET June 2023 for ‘Junior Research Fellowship’ and eligibility for ‘Assistant Professor’ in 83 subjects in Computer Based Test (CBT) mode.