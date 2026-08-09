UP AGTA 2026 Question Paper PDF: यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट मेन्स परीक्षा प्रश्न पत्र यहां से करें डाउनलोड
UP AGTA 2026 Question Paper PDF: यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट (AGTA) मुख्य परीक्षा दिनांक 9 अगस्त 2026 को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब नीचे लेख में दिए गए लिंक पर क्लिक करके परीक्षा के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
UP AGTA 2026 Question Paper PDF: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आज 9 अगस्त 2026 को कृषि प्राविधिक सहायक (AGTA) मुख्य परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। परीक्षा में कृषि एवं संबंधित विषय, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं, तथा उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी जैसे विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कृषि विभाग (कृषि निदेशालय) में ग्रुप-सी के कुल 2,759 रिक्त पदों को भरने के इच्छुक है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी।
यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर परीक्षा के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जानकार देने के अलावा एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को भी समझने में मदद करते हैं।
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UPSSSC AGTA Question Paper 2026 - हाइलाइट्स
यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट मेन्स परीक्षा 9 अगस्त 2026 को 3 अलग-अलग विषयों के लिए सिंगल शिफ्ट में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
परीक्षा का नाम
|
यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट मेन्स परीक्षा
|
रिक्त पदों की संख्या
|
2759
|
परीक्षा की तिथि
|
09 अगस्त 2026
|
परीक्षा की टाइमिंग
|
सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
|
प्रश्नों की संख्या
|
100
|
अधिकतम अंक
|
100
|
नेगेटिव मार्किंग
|
0.25 अंक
|
परीक्षा की अवधि
|
2 घंटे
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC AGTA 2026 Question Paper PDF डाउनलोड लिंक
यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर परीक्षा के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्र डाउनलोड करने का लिंक नीचे टेबल देख सकते हैं।
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यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट (AGTA) मुख्य परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र डाउनलोड लिंक
UP AGTA 2026 Question Paper PDF डाउनलोड कैसे करें?
यूपीएसएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट मेन्स परीक्षा के प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहल यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
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UPSSSC AGTA 2026 Question Paper PDF पर क्लिक करें।
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परीक्षा के प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएंगे।
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प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.