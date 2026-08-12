UP LT Grade Mains Admit Card 2026: कंप्यूटर विषय का एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
UP LT Grade Mains Admit Card 2026: यूपीपीएससी की ओर से कंप्यूटर विषय का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त को लखनऊ जनपद में किया जाएगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लेख में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
UP LT Grade Mains Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सहायक प्रशिक्षित मेन्स एडमिट कार्ड जारी किया है। आयोग ने कंप्यूटर विषय का एडमिट कार्ड 11 अगस्त को जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड मेन्स कंप्यूटर विषय की परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त को होने जा रही है। परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जनपद में सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
UPPSC LT Grade Mains Admit Card 2026: एडमिट कार्ड जारी
सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष / महिला शाखा) मुख्य परीक्षा-2025 के तहत कंप्यूटर विषय की परीक्षा 16 अगस्त को होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अब अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी किया गया है। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
|
यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मेन्स एडमिट कार्ड 2026
|
यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मेन्स एडमिट कार्ड 2026
UP LT Grade Mains Admit Card 2026: परीक्षा से जुड़े दिशा- निर्देश
यूपी एलटी ग्रेड मेन्स भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
-
उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ - साथ एक फोटो आईटी या वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा।
-
परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा।
-
वहीं, परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
-
बिना प्रवेश पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
-
परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराने पर दंड दिया जाएगा।
Also check: UPTET Result 2026 Live
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.