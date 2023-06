UPPCL Admit Card 2023 Out: असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर के लिए जारी हुआ यूपीपीसीएल एडमिट कार्ड, uppcl.org से करें डाउनलोड

UPPCL Admit Card 2023 Out: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी upenergy.in पर असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर के पद के लिए यूपीपीसीएल एडमिट कार्ड 2023 जारी किया। उम्मीदवार यूपीपीसीएल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार इस लेख में दिए गए लिंक के माध्यम से यूपीपीसीएल प्रवेश पत्र 2023 डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPCL Admit Card 2023 Download link यहां देखें

एडमिट कार्ड यूपीपीसीएल की ऑफिशियल साइट पर अपलोड किए गए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके यहां दिए गए लिंक से यूपीपीसीएल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPCL सहायक लेखाकार भर्ती के लिए परीक्षा तिथि जून 2023 निर्धारित की गई है। परीक्षा में उपस्थित होने से पहले अच्छी तरह से तैयारी करना और परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम अच्छी तरह से चेक करना बेहद महत्वपूर्ण है।

लिखित परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के भाग-1 में डीओईएसीसी "O" स्तर के प्रश्नों सहित 50 वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

UPPCL परीक्षा के भाग-2 के लिए अर्हता (Qualified) प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को भाग-1 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाग-1 में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि, उम्मीदवारों को परीक्षा के भाग -2 में आगे बढ़ने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट को अच्छी तरह से देखें और पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों सहित परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करें।

असिस्टेंट अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर के लिए यूपीपीसीएल एडमिट कार्ड 2023 कैसे डाउनलोड करें?

चरण 1: यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट यानी upenergy.in पर जाएं।

चरण 2: इस ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF "ASSISTANT ACCOUNTANT" AGAINST ADVT. NO. 11/VSA/2022/AA’ or ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF "ACCOUNTS OFFICER" AGAINST ADVT NO. 12/VSA/2022/AO ‘' लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना 'उपयोगकर्ता आईडी' और 'पासवर्ड' दर्ज करें।

चरण 4: यूपीपीसीएल कॉल लेटर डाउनलोड करें।

ऑनलाइन परीक्षा यूपी के प्रमुख शहरों यानी प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ शहरों आदि में आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र में बीई पर 75% प्रश्न, जीके पर 10% प्रश्न, 10% प्रश्न होंगे। रीजनिंग / एप्टीट्यूड पर प्रश्न और 50% प्रश्न हिंदी विषय पर होंगे।