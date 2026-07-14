UPSSSC Assistant Boring Technician Answer Key 2026: डायरेक्ट लिंक से आंसर-की पीडीएफ डाउनलोड करें
UPSSSC Assistant Boring Technician 2026: यूपीएसएसएससी की ओर से असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशियन की आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Assistant Boring Technician 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से बोरिंग टेक्निशियन आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। वहीं, उत्तर-कुंजी के माध्यम से अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशियन के कुल 402 पदों को भरना है।
UPSSSC Assistant Boring Technician Answer Key 2026: आंसर-की जारी
यूपीएसएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशियन आंसर-की आज 14 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Assistant Boring Technician 2026: हाइलाइट्स
यूपीएसएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशियन भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई को किया गया था। आंसर-की से जुड़ी अन्य डिटेल्स आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं।
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
पोस्ट का नाम
|
असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशियन
|
पदों की संख्या
|
402
|
परीक्षा तिथि
|
12 जुलाई, 2026
|
उत्तर कुंजी तिथि
|
14 जुलाई, 2026 (जारी)
|
लॉगिन क्रेडेंशियल
|
रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
UPSSSC Assistant Boring Technician 2026: आंसर-की
यूपीएसएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशियन उत्तर कुंजी 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। नोटिस के अनुसार प्रोविजनल आंसर-की 20 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आपकी सुविधा के लिए आंसर-की डाउनलोड का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है।
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यूपीएसएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशियन उत्तर कुंजी 2026
|यहां क्लिक करें
UPSSSC Assistant Boring Technician 2026: ऑनलाइन आंसर-की कैसे डाउनलोड करें?
आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं।
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UPSSSC Assistant Boring Technician Answer Key 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 आंसर-की पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 4 अपने उत्तरों से मिलान करें।
स्टेप 5 उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.