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UPSSSC Auditor Online Form 2026: यूपीएसएसएससी ऑडिटर के 1829 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

By Priyanka Pal
Last Updated: Jul 14, 2026, 18:16 IST

UPSSSC Auditor Online Form 2026: यूपीएसएसएससी ने लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 जून, 2026 को जारी किया गया था। 

UPSSSC Auditor Online Form 2026
UPSSSC Auditor Online Form 2026

UPSSSC Auditor Online Form 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के लिए आवेदन मांगे हैं। विज्ञापन संख्या 14-परीक्षा/2026 के तहत नोटिफिकेशन 3 जून को जारी किया गया था। इच्छुक व योग्यत उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुल्क सहित जमा कर सकते हैं। आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक आगे लेख में दिया गया है। 

UPSSSC Auditor Online Form 2026: आवेदन लिंक 

यह भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों में लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के लिए निकाली गई है। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि 3 अगस्त से पहले अपना आवेदन पूरा करना होगा। इस भर्ती में चयन प्रक्रिया पीईटी (Preliminary Eligibility Test) स्कोर के आधार पर होगी। जिसके बाद मेन्स एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। 

यूपीएसएसएससी ऑडिटर ऑनलाइन आवेदन 2026 

यहां क्लिक करें 

UPSSSC Auditor Vacancy 2026: महत्वपूर्ण तिथियां 

यूपीएसएसएससी लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार पदे के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जुलाई से शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि सहित अन्य डिटेल्स आप नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं। 

विवरण 

महत्वपूर्ण तिथियां 

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

3 जून, 2026

ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा तिथि

14 जुलाई, 2026 

ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा/आवेदन की अंतिम तिथि 

03 अगस्त, 2026 

फॉर्म में करेक्शन की अंतिम तिथि 

10 अगस्त, 2026 

UPSSSC Auditor Vacancy 2026: आवेदन शुल्क 

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। अंतिम तिथि के बाद किसी भी कैंडिडेट्स का फॉर्म सहित शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैटेगरी वाइज आवेदन शुल्क सहित डिटेल्स नीचे दिए टेबल में देखें।

श्रेणी

आवेदन शुल्क

जनरल 

25 रुपये

ओबीसी

25 रुपये

EWS

25 रुपये

एससी 

25 रुपये 

एसटी 

25 रुपये

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं। 

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, UPSSSC Auditor Assistant Accountant Vacancy 2026 पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद एप्लिकेशन फॉर्म भरें। 

स्टेप 4 सभी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें। 

स्टेप 5 जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें। 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Executive - Editorial

Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.

Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.

Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.

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First Published: Jul 14, 2026, 18:16 IST

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