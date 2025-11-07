UPSSSC Dental Hygienist 2023 Final Result: यूपी डेंटल हाइजीनिस्ट रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें PDF

UPSSSC Dental Hygienist 2023 Final Result: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने एडवर्टाइजमेंट नं. 03/Exam‑2023 के अंतर्गत “डेंटल हाइजीनिस्ट (Dental Hygienist)” पदों के लिए फाइनल रिजल्ट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान में कुल 288 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में जारी किया गया है। जिसमें सिलेक्टिड उम्मीदवारों का विवरण शामिल है।
UPSSSC Dental Hygienist Final Result 2025 PDF Download Link
यूपी डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए परीक्षा 5 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यूपी डेंटल हाइजीनिस्ट रिजल्ट पीडीएफ अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इसे upsssc.gov.in पर या नीचे दिए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
|
UPSSSC Dental Hygienist 2023 Final Result PDF
UPSSSC Dental Hygienist Final Result कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से यूपी डेंटल हाइजीनिस्ट रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।ॉ
-
सबसे पहले आप upsssc.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
फिर होम पेज पर Notice Board सेक्शन में जाएं।
-
वहां विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2023, दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2022)/03 का अंतिम चयन परिणाम लिंक पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में स्क्रीन पर दिखाई देगा
-
इसे डाउनलोड करें और रिजल्ट पीडीएफ में अपनी डिटेल्स चेक करें।
