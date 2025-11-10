UPSSSC Forest Guard Answer Key 2025 OUT: वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा उत्तर कुंजी जारी, डाउनलोड करें PDF

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Vijay Pratap Singh
Nov 10, 2025, 17:25 IST

UPSSSC Forest Guard Answer Key 2025 OUT: उम्मीदवार जो यूपी वनरक्षक और वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में दिया गया है। 

UPSSSC Forest Guard Answer Key 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विज्ञापन संख्या-10-परीक्षा/2023, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2022)/09 के अंतर्गत लिखित परीक्षा की Provisional उत्तर कुंजी आज 10 नवंबर 2025 को ऑफिसियल साइट upsssc.gov.in पर जारी कर दी है। उम्मीदवार जो यूपीएसएसएससी वन रक्षक मुख्य परीक्षा 2025 में शामिल हुए थे, वे अब अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Forest Guard Mains Answer Key 2025- यूपी वनरक्षक मुख्य परीक्षा उत्तर कुंजी हाइलाइट्स

यूपीएसएसएससी फॉरेस्ट गार्ड मुख्य परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार अब नीचे दी गई तालिका में उत्तर कुंजी के बारे में सभी जानकारी देख सकते हैं।

आयोग का नाम

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)

परीक्षा का नाम

यूपीएसएसएससी फॉरेस्ट गार्ड मुख्य परीक्षा 2025

कुल रिक्त पद

709

परीक्षा तिथि

9 नवंबर 2025

उत्तर कुंजी तिथि

10 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

upsssc.gov.in

UPSSSC Vanrakshak Answer Key 2025 PDF

यूपी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है। उम्मीदवार upsssc.gov.in से या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

UPSSSC Forest Guard Answer Key 2025 PDF

यहां क्लिक करें

Screenshot 2025-11-10 171711

