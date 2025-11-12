पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट- wbjeeb.nic.in पर WBJEE ANM और GNM रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 19 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई थी।
WBJEEB, OMR-आधारित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ANM(R) और GNM-2025 और काउंसलिंग आयोजित करेगा। इसके जरिए पश्चिम बंगाल राज्य के कई कॉलेजों/संस्थानों में दाखिला दिया जाएगा। यह दाखिला शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दो (2) साल के ऑक्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (रिवाइज्ड) कोर्स और तीन (3) साल के जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के लिए होगा।
WBJEE AN और GNM 2025 रिजल्ट
नवीनतम अपडेट के अनुसार, WBJEE ने कई प्रोग्रामों के लिए ANM और GNM रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र अपना WBJEE ANM GNM Result, WBJEE की आधिकारिक वेबसाइट- wbjee.ac.in पर देख सकते हैं।
WBJEE Results 2025 कैसे देखें?
Candidates अलग-अलग courses के लिए अपने WBJEE results, WBJEE की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑक्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (ANM) और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) रिजल्ट का PDF देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।
स्टेप 1: WBJEE की आधिकारिक वेबसाइट- wbjee.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2: नीचे स्क्रॉल करके ‘Results for October, November 2025 Exams’ विकल्प पर जाएं और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना रोल नंबर डालें और 'Proceed' पर क्लिक करें।
स्टेप 4: Results देखें और उसे डाउनलोड कर लें।
WBJEE 2025 रैंक कार्ड पर दी गई जानकारी
WBJEE रैंक कार्ड 2025 में नीचे दी गई जानकारी शामिल होगी:
- Candidate का नाम
- Registration नंबर
- पेपर में मिले अंक
- WBJEE स्कोर
- रैंक
- हर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स (कट-ऑफ)
