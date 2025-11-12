पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEEB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट- wbjeeb.nic.in पर WBJEE ANM और GNM रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 19 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई थी।

WBJEEB, OMR-आधारित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ANM(R) और GNM-2025 और काउंसलिंग आयोजित करेगा। इसके जरिए पश्चिम बंगाल राज्य के कई कॉलेजों/संस्थानों में दाखिला दिया जाएगा। यह दाखिला शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दो (2) साल के ऑक्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (रिवाइज्ड) कोर्स और तीन (3) साल के जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के लिए होगा।

WBJEE AN और GNM 2025 रिजल्ट

नवीनतम अपडेट के अनुसार, WBJEE ने कई प्रोग्रामों के लिए ANM और GNM रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र अपना WBJEE ANM GNM Result, WBJEE की आधिकारिक वेबसाइट- wbjee.ac.in पर देख सकते हैं।

WBJEE Result 2025 Login Link