WBPDCL उत्तर कुंजी 2025 wbpdcl.co.in पर जारी,यहां देखें आपत्ति दर्ज कराने का Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Nov 11, 2025, 15:47 IST

वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (WBPDCL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट wbpdcl.co.in पर WBPDCL उत्तर कुंजी 2025 जारी कर दी है। उम्मीदवारों 13 नवंबर, 2025 तक या उससे पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। डाउनलोड लिंक और अन्य जानकारी यहां देखें।

WBPDCL उत्तर कुंजी 2025

वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर, केमिस्ट, असिस्टेंट टीचर, लाइब्रेरियन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सुपरवाइजर और अन्य पदों के लिए अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने 06 नवंबर से 08 नवंबर, 2025 तक हुई इन पदों की लिखित परीक्षा दी थी, वे उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों अगर कोई आपत्ति हो, तो उसे 13 नवंबर, 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों अपना Registration नंबर डालकर WBPDCL की आधिकारिक वेबसाइट wbpdcl.co.in के जरिए अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

WBPDCL Answer Key 2025 Link

WBPDCL उत्तर कुंजी 2025 का विवरण

भर्ती अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी, जिसमें ऑपरेटर टेक्निशियन, असिस्टेंट मैनेजर और अन्य पद शामिल हैं, नीचे दी गई है। आप WBPDCL द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं।

संस्थान का नाम

वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

पद का नाम

ऑपरेटर टेक्निशियन, असिस्टेंट मैनेजर और अन्य

परीक्षा की तारीख

06 नवंबर से 08 नवंबर, 2025

उत्तर कुंजी का स्टेटस

जारी

आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख

13 नवंबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

wbpdcl.co.in

WBPDCL उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

1.  WBPDCL की आधिकारिक वेबसाइट wbpdcl.co पर जाएं।

2.  होम पेज पर ‘WBPDCL 2025 Download answer key for Various Posts’ लिंक पर क्लिक करें।

3.  आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा, वहां डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और अपना Registration नंबर भरें।

4.  लिखित परीक्षा के लिए अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

5.  इसे भविष्य के लिए सेव कर लें।


