National Voters’ Day: राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है?, जानें क्या है इस बार का थीम

वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का थीम 'नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर' (Nothing Like Voting, I Vote for Sure) है. जिसका अर्थ है 'वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरुर डालेंगे हम'.

Election Commission of India is celebrating 13th National Voters' Day today. Program to start at 12 Noon . Watch live here 👉 https://t.co/x9Dn7mXs9A #NVD2023 #NationalVotersDay #ECI pic.twitter.com/e7pEyBP555

