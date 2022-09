Amazon solar farms in India: अमेज़ॅन भारत में तीन सौर फार्म स्थापित कर रहा है, जानें किस राज्य में है?

Amazon solar farms in India: ईकॉमर्स प्रमुख की प्रमुख कंपनी अमेज़ॅन ने भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश किया है. अमेज़ॅन ने भारत के राजस्थान राज्य में तीन सौर फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है. अमेज़ॅन 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता को इन तीनों सौर फर्मो की मदद से स्थापित कर रहा है.

Marching towards the goal of powering 100% of our operations with renewable energy by 2025, Amazon announces India's first utility scale renewable energy projects- 3 solar farms in Rajasthan & 23 new solar rooftop projects across 14 cities. #ClimatePledgehttps://t.co/gSWhAfdohk