RBSE Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी, यहां से देखें डेट्स

एग्जाम डेट सब्जेक्ट्स

12 फरवरी, 2026 मनोविज्ञान (19)

13 फरवरी, 2026 अंग्रेजी अनिवार्य (02)

14 फरवरी, 2026 लोक प्रशासन (06)

16 फरवरी, 2026 भूगोल (14)/लेखांकन (30)/भौतिकी (40)

17 फरवरी, 2026 कंप्यूटर विज्ञान (03) / सूचना विज्ञान अभ्यास (04)

18 फरवरी, 2026 संस्कृत साहित्य (12) / संस्कृत भाषा (94)

19 फरवरी, 2026 पर्यावरण विज्ञान (61)

20 फरवरी, 2026 अनिवार्य नहीं (01)

21 फरवरी, 2026 दर्शनशास्त्र (85) / सामान्य विज्ञान (56)

23 फरवरी, 2026 राजनीति विज्ञान (11) / भूविज्ञान (43) / कृषि विज्ञान (84)

24 फरवरी, 2026 चित्रकला (17)

25 फरवरी, 2026 गणित (15)

26 फरवरी, 2026 अंग्रेजी साहित्य (20) / टाइपिंग स्क्रिप्ट (हिंदी) (34) (टाइपिंग स्क्रिप्ट का प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे शुरू होगा।)

27 फरवरी, 2026 Rigveda (44) / Shukla Yajurveda (45) / Krishna Yajurveda (46) / Samaveda (47) / Atharvaveda (48) / Nyaya Darshan (49) / Vedanta Darshan (50) / Mimamsa Darshan (51) / Jain Darshan (52) / Nimbarka Darshan (53) / Vallabh Darshan (54) / General Darshan (55) / Ramanand Darshan (57) / Grammar Shastra (86) / Literature (87) / Ancient History (88) / Theology (89) / Astrology ( 70) / Oceanography (91) / Architecture (92) / Priesthood (93)

28 फरवरी, 2026 अर्थशास्त्र (10) / त्वरित लिपि हिंदी (32) / त्वरित लिपि अंग्रेजी (33) / कृषि जीव विज्ञान (39) / जीव विज्ञान (42)

4 मार्च, 2026 इतिहास (13) / व्यवसाय अध्ययन (31) / कृषि रसायन विज्ञान (38) / रसायन विज्ञान (41)

5 मार्च, 2026 Vocal Music (16) / Dance Kathak (59) / Instrumental Music [(Tabla-63), (Pakhawaj-64), (Sitar-65), (Sarod-66), Violin-67), (Dilruya 68). (Flute-69), (Guitar- 70)]

6 मार्च, 2026 ऑटोमोटिव (101) / सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) / स्वास्थ्य सेवा (103) / सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटी सेवाएं (104) / खुदरा (105) / यात्रा एवं पर्यटन (106) / परिधान निर्माण, वस्त्र एवं गृह सज्जा (108) / विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (109) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (कृषि) (110) / प्लंबर (111) / दूरसंचार (112) / बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (113) / निर्माण (114) / खाद्य प्रसंस्करण (115)

7 मार्च, 2026 समाजशास्त्र (29)

9 मार्च, 2026 गृह विज्ञान (18)

10 मार्च, 2026 हिंदी साहित्य (21) / उर्दू साहित्य (22) / सिंधी साहित्य (23) / गुजराती साहित्य (25) / पंजाबी साहित्य (25) / राजस्थानी साहित्य (26) / फारसी (27) / प्राकृत भाषा (28) / टाइपोग्राफी (35) (टाइपोग्राफी का प्रश्न पत्र सुबह 9:00 बजे शुरू होगा।)