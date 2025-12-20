RBSE Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी, यहां से देखें डेट्स

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से टाइम टेबल 2026 को डाउनलोड कर सकते हैं।
RBSE 10th-12th Date Sheet 2026 Out: RBSE बोर्ड एग्जाम 2026 की डेटशीट सभी छात्र वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करें। इस साल राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित होंगे। साथ ही, एग्जाम सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित किए गए है।
RBSE Board Exam 2026: एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स
छात्रों के साथ-साथ पेरेंट्स की जानकारी के लिए RBSE बोर्ड एग्जाम से जुड़ी सभी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
|इवेंट्स
|जानकारी
|बोर्ड का नाम
|माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (BSER/RBSE)
|एग्जाम शुरू होने की डेट
|12 फरवरी 2026
|10वीं के एग्जाम की लास्ट डेट
|28 फरवरी 2026
|12वीं के एग्जाम की लास्ट डेट
|11 मार्च 2026
|एग्जाम का टाइम
|सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक
|कुल छात्र
|लगभग 19.86 लाख
|ऑफिशियल वेबसाइट
|rajeduboard.rajasthan.gov.in
RBSE पीडीएफ डेट शीट डाउनलोड करें - यहां क्लिक करें
कक्षा 10वीं डेट शीट 2026
राजस्थान बोर्ड 10वीं के एग्जाम 2026 का आयोजन 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह एग्जाम मुख्य विषयों के साथ शुरू होंगी। पुरा शेड्युल देखने के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
एग्जाम डेट
|
सब्जेक्ट्स
|
12 फरवरी, 2026
|
अंग्रेजी
|
14 फरवरी, 2026
|
ऑटोमोटिव / सौंदर्य एवं स्वास्थ्य / स्वास्थ्य सेवा / सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटी सेवाएं / खुदरा / पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार / निजी सुरक्षा / वस्त्र निर्माण, कपड़ा एवं गृह सज्जा / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर / कृषि / प्लंबर / दूरसंचार / बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा / निर्माण / खाद्य प्रसंस्करण
|
17 फरवरी, 2026
|
सामाजिक विज्ञान
|
19 फरवरी, 2026
|
नहीं
|
21 फरवरी, 2026
|
विज्ञान
|
24 फरवरी, 2026
|
अंक शास्त्र
|
26 फरवरी, 2026
|
संस्कृत (प्रथम प्रश्न पत्र)
|
27 फरवरी, 2026
|
Third Language- Sanskrit / Urdu / Gujarati / Sindhi / Punjabi
|
28 फरवरी, 2026
|
संस्कृत (दूसरा प्रश्न पत्र)
कक्षा 12वीं डेट शीट 2026
राजस्थान बोर्ड 12वीं के एग्जाम 2026 का आयोजन 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक किया जा रहा है। यह एग्जाम मुख्य विषयों के साथ शुरू होंगी। पुरा शेड्युल देखने के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
एग्जाम डेट
|
सब्जेक्ट्स
|
12 फरवरी, 2026
|
मनोविज्ञान (19)
|
13 फरवरी, 2026
|
अंग्रेजी अनिवार्य (02)
|
14 फरवरी, 2026
|
लोक प्रशासन (06)
|
16 फरवरी, 2026
|
भूगोल (14)/लेखांकन (30)/भौतिकी (40)
|
17 फरवरी, 2026
|
कंप्यूटर विज्ञान (03) / सूचना विज्ञान अभ्यास (04)
|
18 फरवरी, 2026
|
संस्कृत साहित्य (12) / संस्कृत भाषा (94)
|
19 फरवरी, 2026
|
पर्यावरण विज्ञान (61)
|
20 फरवरी, 2026
|
अनिवार्य नहीं (01)
|
21 फरवरी, 2026
|
दर्शनशास्त्र (85) / सामान्य विज्ञान (56)
|
23 फरवरी, 2026
|
राजनीति विज्ञान (11) / भूविज्ञान (43) / कृषि विज्ञान (84)
|
24 फरवरी, 2026
|
चित्रकला (17)
|
25 फरवरी, 2026
|
गणित (15)
|
26 फरवरी, 2026
|
अंग्रेजी साहित्य (20) / टाइपिंग स्क्रिप्ट (हिंदी) (34) (टाइपिंग स्क्रिप्ट का प्रश्न पत्र सुबह 9 बजे शुरू होगा।)
|
27 फरवरी, 2026
|
Rigveda (44) / Shukla Yajurveda (45) / Krishna Yajurveda (46) / Samaveda (47) / Atharvaveda (48) / Nyaya Darshan (49) / Vedanta Darshan (50) / Mimamsa Darshan (51) / Jain Darshan (52) / Nimbarka Darshan (53) / Vallabh Darshan (54) / General Darshan (55) / Ramanand Darshan (57) / Grammar Shastra (86) / Literature (87) / Ancient History (88) / Theology (89) / Astrology ( 70) / Oceanography (91) / Architecture (92) / Priesthood (93)
|
28 फरवरी, 2026
|
अर्थशास्त्र (10) / त्वरित लिपि हिंदी (32) / त्वरित लिपि अंग्रेजी (33) / कृषि जीव विज्ञान (39) / जीव विज्ञान (42)
|
4 मार्च, 2026
|
इतिहास (13) / व्यवसाय अध्ययन (31) / कृषि रसायन विज्ञान (38) / रसायन विज्ञान (41)
|
5 मार्च, 2026
|
Vocal Music (16) / Dance Kathak (59) / Instrumental Music [(Tabla-63), (Pakhawaj-64), (Sitar-65), (Sarod-66), Violin-67), (Dilruya 68). (Flute-69), (Guitar- 70)]
|
6 मार्च, 2026
|
ऑटोमोटिव (101) / सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102) / स्वास्थ्य सेवा (103) / सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटी सेवाएं (104) / खुदरा (105) / यात्रा एवं पर्यटन (106) / परिधान निर्माण, वस्त्र एवं गृह सज्जा (108) / विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (109) सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (कृषि) (110) / प्लंबर (111) / दूरसंचार (112) / बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (113) / निर्माण (114) / खाद्य प्रसंस्करण (115)
|
7 मार्च, 2026
|
समाजशास्त्र (29)
|
9 मार्च, 2026
|
गृह विज्ञान (18)
|
10 मार्च, 2026
|
हिंदी साहित्य (21) / उर्दू साहित्य (22) / सिंधी साहित्य (23) / गुजराती साहित्य (25) / पंजाबी साहित्य (25) / राजस्थानी साहित्य (26) / फारसी (27) / प्राकृत भाषा (28) / टाइपोग्राफी (35) (टाइपोग्राफी का प्रश्न पत्र सुबह 9:00 बजे शुरू होगा।)
|
11 मार्च, 2026
|
शारीरिक शिक्षा (60)
RBSE बोर्ड एग्जाम डेट शीट कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर 'News Update' सेक्शन में "Time Table Main Exam 2026" लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, PDF फाइल में दोनों कक्षाओं के टाइम टेबल होंगे।
- आप अपनी कक्षा के अनुसार उन्हें डाउनलोड कर लें।
