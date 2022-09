एशियाई विकास बैंक ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए 14 बिलियन डॉलर की घोषणा की

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 27 सितंबर, 2022 को एशिया प्रशांत क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा के लिए 14 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ADB अन्य गतिविधियों में निवेश करना जारी रखेगा जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, परिवहन, पर्यावरण प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा में योगदान करती हैं।

बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी अपनी 55वीं वार्षिक बैठक मनीला में अपने मुख्यालय में 26-30 सितंबर, 2022 तक हाइब्रिड मोड में आयोजित कर रही है। सदस्य देशों के 45 गवर्नर 2019 के बाद व्यक्तिगत रूप से भाग ले रहे हैं।

Today, I announced $14B in ADB support to ease the food crisis & improve long-term food security.



Our plan will be targeted, integrated, & impactful to help the vulnerable, esp. women.



This is a timely & urgently needed response to a worsening situation. https://t.co/EWYgrM9MQr