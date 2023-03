Election Results 2023: त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय असेंबली इलेक्शन के पार्टी वाइज रिजल्ट यहां देखें

Election Results 2023: त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है. त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा की 58 सीटों पर काउंटिंग जारी है. चुनाव आयोग की ओर से तीनों राज्यों में काउंटिंग की विशेष व्यवस्था की गयी है.

त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन बढ़त बनाये हुए है. जबकि सीपीएम-कांग्रेस गठबंधन पीछे चल रही है. मुख्यमंत्री व भाजपा प्रत्याशी डॉ माणिक साहा बारदोवाली सीट से आगे चल रहे हैं.

नागालैंड में, 60 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटों के रुझान आ रहे है. यहां सत्तारूढ़ भाजपा-एनडीपीपी गठबंधन शुरूआती रुझानों में आगे चल रहा है. अकुलुतो निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार काज़ेतो किनिमी पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं.

मेघालय में 59 में से अभी तक 54 सीटों के रुझान आ रहे है. मेघालय में पिछले महीने की 27 तारीख को मतदान कराये गए थे. मेघालय के शुरूआती रुझानों में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) आगे चल रही है.

BJP set to return to power in Tripura, as the party crosses majority mark in the 60-seat Assembly, even as counting continues.#TripuraAssemblyElections2023 pic.twitter.com/eL5qfUFR3j