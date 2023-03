Vice Chief of Army Staff: लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला

लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद आज ग्रहण कर लिया. रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का स्थान लिया है. सेना में उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालने से पहले, वह सेना मुख्यालय में उप सेना प्रमुख (रणनीति) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.

लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू ने जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान संभाली है. अपना पदभार ग्रहण करने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उसके बाद उन्हें साउथ ब्लाक में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया.

Lt Gen MV Suchindra Kumar assumed the appointment of Vice Chief of Army Staff #VCOAS of #IndianArmy today. On assumption, Lt Gen MV Suchindra Kumar paid homage to the #Bravehearts at National War Memorial & reviewed the Guard of Honour. 1/2#IndianArmy#OnPathToTransformation pic.twitter.com/VAoFg6eYpU