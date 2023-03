IND vs AUS: रविन्द्र जडेजा ने रचा इतिहास, कपिल देव के साथ विशेष क्लब में हुए शामिल

भारत के स्टार ऑलराउंडर रविन्द्र जडेजा ने इतिहास रचते हुए भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए है. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो भारत चार मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में चल रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल के दौरान रविन्द्र जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए है. इससे पहले यह कारनामा भारत के विश्व विजेता कप्तान कपिल देव ने कर दिखाया है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले जा रहे बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के तीसरे मैच में रविन्द्र जडेजा ने एक विकेट लेते ही यह उपलब्धि हासिल की. इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट की उपलब्धि अब दो भारतीय खिलाड़ियों के पास है.

भारत की ओर से 63वां टेस्ट खेल रहे जडेजा ने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आउट करके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किये.

रविन्द्र जडेजा अब तक ६३ टेस्ट मैच खेल चुके है साथ ही वह 171 वनडे मैच में भारत का प्रतिनिधत्व कर चुके है.

टेस्ट क्रिकेट में जडेजा अब तक 2623 रन बनायें है और 262 विकेट लिए है. वहीं वनडे की बात करें तो जडेजा ने 171 मैच खेले है जिसमें अब तक वह 2447 रन और 189 विकेट लिए है.

जडेजा के T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 64 मैच खेलें है जिसमें उन्होंने अब तक 457 रन और कुल 51 विकेट हासिल किये है.

ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन एक विशेष उपलब्धि हासिल की. उन्होंने शेन वार्न का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. लियोन एशिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विजिटिंग टीम के गेंदबाज बन गए है.

नाथन लियोन ने 2011 से अब तक एशिया में 27 मैच में 129 विकेट ले चुके है. इससे पहले शेन वार्न ने 1992 से 2006 के दौरान एशिया में 25 मैचों में 127 विकेट लिए थे. लियोन और वार्न एशिया में 100 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र गैर-एशियाई गेंदबाज हैं.

