Nicola Fox: कौन हैं निकोला फॉक्स? जो NASA की पहली महिला साइंस चीफ बनी है

सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स (Nicola Fox) को नासा ने एजेंसी के साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया है. नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने घोषणा की कि डॉ. निकोला फॉक्स को तत्काल प्रभाव से वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में एजेंसी के विज्ञान मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है.

निकोला फॉक्स एक अनुभवी सौर वैज्ञानिक है, जिस कारण उनको यह अहम जिम्मेदारी दी गयी है. इससे पहले इस पद पर स्विस-अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस ज़ुर्बुचेन (Thomas Zurbuchen) थे, जो वर्ष 2016 से निदेशालय का नेतृत्व कर रहे थे.

विज्ञान मिशन निदेशालय, अनुसंधान को प्रायोजित करता है साथ ही नासा की अन्वेषण गतिविधियों को सक्षम बनाने में मदद करता है. विज्ञान मिशन निदेशालय का नेतृत्व करने वाली वह पहली महिला भी बन गयी है.

उनको इस पद पर नियुक्त करते हुए नेल्सन ने कहा कि हमारे हेलियोफिजिक्स डिवीजन के निदेशक के रूप में उनका अनुभव सौर अन्वेषण मिशनों के प्रभावों और जागरूकता के विस्तार में काफी अहम है. उनकी नई भूमिका के लिए मै काफी उत्साहित हूँ.

