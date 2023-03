Chandrayaan-3 Mission की ओर एक और मजबूत कदम, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग

ISRO Chandrayaan 3 Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान- 3 मिशन की ओर एक ओर मजबूत कदम बढ़ाते हुए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है.

चंद्रयान- 3 मिशन के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण टेस्ट था, जो चंद्रयान-3 मिशन के लिए LVM3 लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक अपर स्टेज को पावर देगा.

#ISRO successfully conducts flight acceptance hot test of CE-20 cryogenic engine.



Engine will power Cryogenic Upper Stage of LVM3 launch vehicle for the #Chandrayaan3 mission. Space agency says test was successfully conducted on Feb 24 at @isro Propulsion Complex in Tamil Nadu.