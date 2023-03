Western Naval Command: वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बने पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख, जानिए इनका सफर

Western Naval Command: वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पश्चिमी नौसेना कमान का पदभार ग्रहण किया है. उन्होंने वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह का स्थान लिया है.

फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वह डिफेन्स मिनिस्ट्री के नौसेना प्रभाग के एकीकृत मुख्यालय में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यरत थे.

पदभार ग्रहण करने पर, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने गौरव स्तम्भ पर उन सभी कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया.

Vice Admiral Dinesh K Tripathi takes over as Flag Officer Commanding-IN-Chief, Western Naval Command



The Flag Officer paid homage to all personnel who made supreme sacrifice in service of the Nation by placing a floral wreath at #GauravStambh



Read here: https://t.co/eoz4ArjiRf pic.twitter.com/KuYtLDnxye