Pele passes away: ब्राजील के फुटबॉल आइकन पेले का निधन, कैंसर की लंबी लड़ाई हारे

Brazil icon Pele dies: ब्राजील फुटबॉल आइकन पेले का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह 29 नवंबर से साओ पाउलो शहर के अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल में भर्ती थे. पेले ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल में डेब्यू किया था.

तीन बार के वर्ल्ड कप विजेता पेले के निधन की सूचना उनके परिवार ने दी है. उनकी बेटी केली क्रिस्टीना नैसिमेंटो ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि 'हम सब जो भी आज हैं, सब आपकी बदौलत हैं, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं'.

पेले का पूरा नाम एडसन अरांतेस डो नैसिमेंटो (Edson Arantes do Nascimento) था. उनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ट्रेस कोराकोएस (Tres Coracoes), मिनस गेरैस, ब्राजील में हुआ था.

Brazillian footballer Pele, only player to win three FIFA World Cup titles, dies at 82 after battle with cancer Read @ANI Story | https://t.co/57UPiTbzYn #pele_is_no_more #Pele #FIFAWorldCup2022 #Brazil #Cancer #BreakingNews pic.twitter.com/RCCuEbSfMF

महान फुटबॉलर पेले लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया था कि कुछ दिनों से उनका कैंसर बढ़ गया था. किडनी और कार्डियक डिसफंक्शन ने काम करना बंद कर दिया था. पेले की बेटी क्रिस्टीना उनके एडमिट होने के बाद से वहां मौजूद थी.

दिग्गज फुटबॉलर पेले ने ब्राजील को तीन बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया था. उन्होंने 1958, 1962 और 1970 में ब्राजील को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम् भूमिका निभाई थी. पेले ने ने 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल में डेब्यू किया था. उन्होंने कुल 92 इंटरनेशनल मैचों में 77 गोल किये थे और टॉप गोलस्कोरर के रूप में अपना करियर समाप्त किया था.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i