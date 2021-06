केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया संशोधन, जानें विस्तार से

केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है. इसके अनुसार अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकते हैं. बिना अनुमित सामग्री पब्लिश करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी. केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम फैसला लिया है.

केंद्र सरकार के अनुसार, देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है. नए संशोधन के अनुसार, अब किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को एक अंडरटेकिंग देनी होगा कि वे सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे, किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने के लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी.

