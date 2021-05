केंद्र सरकार ने राज्यों से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा, जानें वजह

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस संक्रमण (म्यूकर माइकोसिस) को महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अधिसूच्य बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने का आग्रह किया है. कोरोना महामारी के दौरान अब ब्लैक फंगस चिंता का कारण बन गया है.

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है. वहीं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इसकी जांच, निदान और प्रबंधन पर स्वास्थ्य मंत्रालय व आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा.

कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और बिहार सहित देश के विभिन्न हिस्सों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं. म्यूकोर्मिकोसिस, जो मुख्य रूप से कोविड-19 से उबरने वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इस संक्रमण से कोविड-19 के रोगियों में मौतों की संख्या बढ़ी है.

