विदेश जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत, दूसरी खुराक के तीन महीने बाद ले सकते हैं बूस्टर डोज

केंद्र सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक एवं बूस्टर खुराक के बीच के अंतर को दूसरी खुराक के बाद करीब 90 दिनों तक कम करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों और छात्रों को प्रिकॉशन डोज/बूस्टर डोज लेने की मंजूरी दे दी है.

इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी है. मांडविया के ट्वीट के अनुसार डेस्टिनेशन कंट्री के गाइडलाइंस की जरूरतों के अनुसार भारतीय नागरिक और छात्र विदेश यात्रा के लिए बूस्टर डोज लगवा सकते हैं. उन्होंने ट्वीट में कहा कि जल्द ही यह नई सुविधा कोविन पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा.

Indian citizens & students travelling overseas can now take the precaution dose as required by the guidelines of the destination country.



This new facility will be available soon on the CoWIN portal.