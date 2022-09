Chhello Show for Oscars 2023: गुजराती फिल्म छेल्लो शो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित

Chhello Show for Oscars 2023: गुजरती फिल्म छेल्लो शो (Chhello Show) को भारत की ओर से को 95वें अकादमी पुरस्कारों (ऑस्कर 2023) में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में आधिकारिक प्रविष्टि दी गयी है. इस फिल्म का निर्देशन पान नलिन ने किया है. फिल्म के भारत की ओर से नोमिनेट किये जाने के बाद निर्देशक पान नलिन ने खुशी जाहिर की है. इस फिल्म का नाम इंग्लिश में 'Last Film Show' है. यह फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी.

पान नलिन निर्देशित इस फिल्म में भाविन रबारी, भावेश श्रीमाली, ऋचा मीणा, दीपेन रावल और परेश मेहता मुख्य भूमिका में है. इस फिल्म का प्रीमियर 10 जून 2021 को 20वें ट्रिबेका फिल्म समारोह में हुआ था. इस दौड़ में राजामौली की फिल्म आरआरआर और 'द कश्मीर फाइल्स' भी शामिल थी.

Gujarati film #ChhelloShow is India’s official entry for #Oscars2023.



Film Federation of India announces India's official entry to 95th Academy Awards. It has been selected in Best International Feature Film category. Film is set to release in theatres on 14 October in India. pic.twitter.com/FFN69gDyb3