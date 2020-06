China की मानव रहित सबमर्सिबल ने बनाया कीर्तिमान, जानें विस्तार से

चीन के मानवरहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है. इस दौरान सबमर्सिबल ने गहरे महासागर से नमूने एकत्रित किए और भूगर्भीय वातावरण के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र भी खींचे. मारियाना ट्रेंच एबिस में “हायदू-1” चार बार 10 हजार मीटर के नीचे गया, यहां तक कि 10,907 मीटर समुद्री गहराई तक पहुंच गया था.

यह जानकारी मीडिया में 09 जून 2020 को प्रकाशित एक खबर में सामने आई. सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है. चीन के सबमर्सिबल “हायदू-1” ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र ‘मारियाना ट्रेंच’ तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है.

• सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक अभियान दल के सदस्य चीन की विज्ञान अकादमी से संबद्ध शेंगयांग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन से जुड़े हैं.

• दल के सदस्यों ने बताया कि सबमर्सिबल समुद्र की सतह से 10,000 मीटर गहरे मरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप में चार बार उतरा. वैज्ञानिकों का दल 23 अप्रैल 2020 को अभियान के लिए निकला था और 08 जून 2020 को वापस आया.

