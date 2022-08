कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिलेगा फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, पहले भी हुए कई भारतीय सम्मानित

कांग्रेस नेता शशि थरूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘शेवेलियर डे ला लीजन डी'ऑनर से सम्मानित किए जाएंगे। अपनी तेज़-तर्रार इंग्लिश के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले शशि थरूर एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है फ्रेंच सरकार की तरफ से हाल में की गयी एक घोषणा।दरअसल, फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनिन ने कांग्रेस सांसद थरूर को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि फ्रांस सरकार उन्हें उनके लेखन और भाषणों के लिए सम्मानित करना चाहती है।

नेशनल आर्डर ऑफ़ द लीजन ऑफ़ हॉनर, फ्रांस के सर्वोच्च अवार्ड की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ष1802 में की थी। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले मिलिट्री ऑफिसर और आम नागरिकों को दिया जाता है। वैसे इस पुरस्कार को पहले रॉयल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता था।

इस बेहद ही महत्वपूर्ण अवार्ड का मोटो है ‘सम्मान और देश’। इन पुरस्कारों को पांच भागों में बांटा गया है: शेवलिएर (नाइट), ऑफिशियर ( ऑफिसर), कमाण्डियूर (कमाण्डर), ग्रैंड ऑफिशियर (ग्रैंड ऑफिसर) और ग्रैंड-क्रॉइक्स (ग्रैंड क्रॉस)।

जानकारी के लिए बता दें कि शशि थरूर इस फ्रेंच अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय नहीं है। उनसे पहले भी कई भारतीय फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। और इस सूचीमें मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई. श्रीधरण, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एस.आर. राणा, सदाबहार एक्टर शाहरुख़ खान, कंडक्टर (संगीत प्रदर्शन को निर्देशित करने वाला) ज़ुबिन मेहता, पत्रकार राजा मोहन, विप्रो के फाउंडर अज़ीम प्रेमजी, तमिल एक्टर कमल हसन और कई अन्य नाम शामिल हैं।

वर्ष2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाले शशि थरूर देश ही नहीं पर विदेशी मंत्रालयों के लिए भी काम कर चुके हैं। राजनीति के साथ ही उन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बेहद बेहतरीन काम किया है। सांसद थरूर को सम्मानित किए जाने की खबर मिलने के बाद से उनके चाहने वालों ने ट्विटर को बधाई संदेशों से भर दिया है।

एक बधाई ट्वीट का जवाब देते हुए थरूर ने लिखा, “ धन्यवाद। वो जो फ्रांस के साथ रिश्तों को संजोता है, उनकी भाषा और संस्कृति को पसंद करता है उनकी प्रशंसा करता है, ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने पर मैं गौरवान्वित हूँ। मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा।”

