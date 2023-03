Current Affairs Daily Hindi Quiz: 22 March 2023 - विश्व जल दिवस, मिंडी कलिंग

प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस 22 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य 'सतत विकास लक्ष्य के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इस बार का थीम 'जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना' (Accelerating the change to solve the water and sanitation crisis) है. विश्व जल दिवस मनाने की पहल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू की गयी थी. जिसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषित किया गया, तब से यह दिवस मनाया जा रहा है. पहला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 में मनाया गया था.

