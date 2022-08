Current Affairs Hindi One Liners: 17 अगस्त 2022

One liner current affairs in hindi: करेंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसमें मिशन 'मेक इंडिया नंबर 1', पुस्तक 'इंडियन्स एट हेरोड्स गेट' (Indians at Herod's Gate), नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल और स्टार्ट-अप कृत्सनाम टेक्नोलॉजीज (Kritsnam Technologies) आदि को सम्मलित किया गया है.

Current Affairs Hindi One Liners: 17 August 2022

One liner current affairs in Hindi: करेंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसमें मिशन 'मेक इंडिया नंबर 1', पुस्तक 'इंडियन्स एट हेरोड्स गेट' (Indians at Herod's Gate), नए रामसर आर्द्रभूमि स्थल और स्टार्ट-अप कृत्सनाम टेक्नोलॉजीज (Kritsnam Technologies) आदि को सम्मलित किया गया है. 1. किस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्रीय मिशन 'मेक इंडिया नंबर 1' ('Make India No.1') की शुरुआत की है - दिल्ली (अरविंद केजरीवाल) 2. हाल ही में, श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर आये चीन के अनुसंधान जहाज का नाम है - युआन वांग 5 3. इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरज़ोग ने हाल ही में, पुस्तक 'इंडियन्स एट हेरोड्स गेट' ('Indians at Herod's Gate') के हिब्रू अनुवाद का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक है - नवतेज सरना 4. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India-DCGI) को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया है, वर्तमान में औषधि महानियंत्रक है - वेणु गोपाल सोमानी 5. हाल ही में, 9वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त आयोग (India-Thailand Joint Commission) की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भाग लिया, यह बैठक आयोजित की गयी - बैंकॉक में 6. उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है, इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे - मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) 7. हाल ही में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत सालाना ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है - 1.5 प्रतिशत 8. हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए, किस स्टार्ट-अप कंपनी को 3.29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है - कृत्सनाम टेक्नोलॉजीज (Kritsnam Technologies) 9. भारत ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कितने नए आर्द्र स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया है - 11

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप AndroidIOS