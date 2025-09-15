RRB NTPC UG Answer Key 2025: उत्तर कुंजी का डायरेक्ट लिंक rrb.digialm.com, 20 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करें

RRB NTPC UG Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आज 15 सितंबर 2025 को आरआरबी एनटीपीसी उत्तर कुंजी 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जो उम्मीदवार नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट) परीक्षा दी थी, वे अब आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रोविजनल आंसर की देख सकते हैं।
जो उम्मीदवार उत्तर कुंजी के लिए ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, वे वेबसाइट पर 20 सितंबर, 2025 रात (11:55) बजे तक दर्ज करा सकते हैं। जिसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान कार्ड/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
आरआरबी ने कहा है कि “यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क, लागू बैंक शुल्क काटने के बाद, उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा”।
आरआरबी एनटीपीसी उत्तर कुंजी 2025: डायरेक्ट लिंक
आरआरबी ने गैर-तकनीकी श्रेणियों (ग्रेजुएट) परीक्षा 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त, 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर, 2025 को सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) मोड में आयोजित की थी। वहीं आपत्तियों की समीक्षा के बाद, आरआरबी अंतिम उत्तर जारी करेगा, जिसके बाद सीबीटी 1 परिणाम जारी किया जाएगा। आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:
आरआरबी एनटीपीसी उत्तर कुंजी 2025
आरआरबी एनटीपीसी यूजी उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर आरआरबी एनटीपीसी यूजी उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, RRB NTPC UG Answer Key 2025 पर जाएं।
स्टेप 3 अब अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें।
स्टेप 4 स्क्रीन पर प्रोविजनल उत्तर कुंजी की जांच करें।
स्टेप 5 उत्तर कुंजी डाउनलोड करें।
स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
