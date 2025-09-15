सूर्यकुमार यादव T20I इतिहास में यह खास रिकॉर्ड बनाने वाले बने इकलौते भारतीय

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मोर्चों पर भारतीय खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा। कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी और कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी ने भारत की जीत सुनिश्चित की। खास बात यह रही कि सूर्या ने इस मैच में कई नए रिकॉर्ड अपने नाम किए और जन्मदिन को यादगार बना दिया।
कुलदीप यादव बने हीरो:
कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट झटके और पाकिस्तान को 20 ओवर में सिर्फ 127/9 तक सीमित कर दिया। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
भारत की तेज़ रनचेज़
128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को पहली ही गेंद पर चौका जड़कर शुरुआत से पाकिस्तान पर दबाव बना दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 31 रन की तूफानी पारी खेली।
सूर्यकुमार यादव का खास रिकॉर्ड
Suryakumar Yadav Record: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया, वह भारत के लिए T20I में 200+ स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा बार (11) 30+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए।
T20I में तीसरे नंबर पर सूर्या
सूर्या भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा बार टॉप स्कोर करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं।
रोहित शर्मा: 38 बार (157 मैच)
विराट कोहली: 37 बार (147 मैच)
सूर्यकुमार यादव: 22 बार (182 मैच)
जन्मदिन पर भी बनाया इतिहास
14 सितम्बर को अपने जन्मदिन के दिन सूर्या ने भारत के लिए टॉप स्कोरर बनकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह भारत के T20I इतिहास में पहली बार हुआ है। वनडे में सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, विनोद कांबली और विराट कोहली अपने जन्मदिन पर टॉप स्कोरर रह चुके हैं, लेकिन T20I में यह कारनामा सिर्फ सूर्या ने किया।
