सूर्यकुमार यादव T20I इतिहास में यह खास रिकॉर्ड बनाने वाले बने इकलौते भारतीय

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मोर्चों पर भारतीय खिलाड़ियों ने जलवा बिखेरा। कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी और कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी ने भारत की जीत सुनिश्चित की। खास बात यह रही कि सूर्या ने इस मैच में कई नए रिकॉर्ड अपने नाम किए और जन्मदिन को यादगार बना दिया।

कुलदीप यादव बने हीरो:

कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट झटके और पाकिस्तान को 20 ओवर में सिर्फ 127/9 तक सीमित कर दिया। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

भारत की तेज़ रनचेज़

128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट खोकर मैच अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को पहली ही गेंद पर चौका जड़कर शुरुआत से पाकिस्तान पर दबाव बना दिया। उन्होंने 13 गेंदों पर 31 रन की तूफानी पारी खेली।