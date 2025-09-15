RRB NTPC Answer Key 2025
RRB NTPC UG Answer Key 2025 LIVE: एनटीपीसी Undergraduate उत्तर कुंजी rrbcdg.gov.in पर, rrb.digialm.com पर मिलेगा 12th Level Response Sheet PDF लिंक

Sep 15, 2025, 12:38 IST

RRB NTPC UG Answer Key 2025: आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट आंसर की 2025 लिंक आज 15 सितंबर 2025 को शाम लगभग 4 बजे आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in जारी किया जाएगा।  उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का इपयोग करके उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ और प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी उत्तर कुंजी 2025 लिंक, 12th Level Response Sheet पीडीएफ डाउनलोड करने के स्टेप्स और आपत्ति कैसे दर्ज करें इसके बारे में सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट्स यहां देख सकते हैं।

RRB NTPC Undergraduate Level Answer Key 2025

  • RRB NTPC UG 2025 की उत्तर कुंजी और 12वीं स्तर की Response Sheet PDF अब आधिकारिक वेबसाइटों rrbcdg.gov.in और rrb.digitalm.com पर उपलब्ध होगी।
  • उम्मीदवार अपनी RRB NTPC UG Answer Key 2025 डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए उत्तरों की तुलना अपने जवाबों से कर सकते हैं, ताकि अनुमानित अंक का पता लगाया जा सके।
  • यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो उम्मीदवार इसे 20 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।

RRB NTPC Undergraduate Level Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट (UG) 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी आज, 15 सितंबर 2025 शाम 4 बजे, जारी करेगा।  उत्तर कुंजी का लिंक RRB की आधिकारिक वेबसाइटों rrbcdg.gov.in और rrb.digitalm.com पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार यहां से उत्तर कुंजी साथ ही 12वीं स्तर की Response Sheet PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी या 12वीं स्तर की Response Sheet में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 20 सितंबर 2025 तक दर्ज करा सकते हैं।

RRB NTPC UG Answer Key 2025 Link

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Undergraduate (UG) 2025 परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी आज जारी करने की घोषणा की है। उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी के साथ 12वीं स्तर की रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

RRB NTPC UG Answer Key 2025 PDF Download Link

यहां क्लिक करें

RRB NTPC 12th Level Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Under Graduate Level परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के आसान चरण यहां से प्राप्त करें:

चरण 1: पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
चरण 2: "CEN-05/2024 (NTPC Categories) - Link for viewing of Tentative CBT 1 Under Graduate Level Answer Key & Response Sheet." लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
चरण 4:  उत्तर कुंजी PDF फाइल में खुलेगी, इसमें अपने उत्तर चेक करें और इसे डाउनलोड कर लें।

  • Sep 15, 2025, 12:38 IST

    RRB NTPC UG Answer Key 2025 Link कहां Active होगा?

    RRB NTPC UG Answer Key 2025 का लिंक आधिकारिक वेबसाइटों rrbcdg.gov.in और rrb.digitalm.com पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी और 12वीं स्तर की Response Sheet PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अपने उत्तरों की जांच कर अनुमानित अंक का पता लगा सकें। 

  • Sep 15, 2025, 12:36 IST

    RRB NTPC UG Answer Key 2025 PDF: आज जारी होगी उत्तर कुंजी, ये रहा नोटिस

    रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Undergraduate (UG) 2025 परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी आज जारी करने की घोषणा की है। उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी और 12वीं स्तर की Response Sheet PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

