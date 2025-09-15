RRB NTPC UG Answer Key 2025 LIVE: एनटीपीसी Undergraduate उत्तर कुंजी rrbcdg.gov.in पर, rrb.digialm.com पर मिलेगा 12th Level Response Sheet PDF लिंक

RRB NTPC Undergraduate Level Answer Key 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट (UG) 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी आज, 15 सितंबर 2025 शाम 4 बजे, जारी करेगा। उत्तर कुंजी का लिंक RRB की आधिकारिक वेबसाइटों rrbcdg.gov.in और rrb.digitalm.com पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार यहां से उत्तर कुंजी साथ ही 12वीं स्तर की Response Sheet PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी या 12वीं स्तर की Response Sheet में कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 20 सितंबर 2025 तक दर्ज करा सकते हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC Undergraduate (UG) 2025 परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी आज जारी करने की घोषणा की है। उम्मीदवार अपनी उत्तर कुंजी के साथ 12वीं स्तर की रिस्पॉन्स शीट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

RRB NTPC UG Answer Key 2025 PDF Download Link यहां क्लिक करें

RRB NTPC 12th Level Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Under Graduate Level परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के आसान चरण यहां से प्राप्त करें:

चरण 1: पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।

चरण 2: "CEN-05/2024 (NTPC Categories) - Link for viewing of Tentative CBT 1 Under Graduate Level Answer Key & Response Sheet." लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

चरण 4: उत्तर कुंजी PDF फाइल में खुलेगी, इसमें अपने उत्तर चेक करें और इसे डाउनलोड कर लें।