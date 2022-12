Double Hundred in 100th Test: डेविड वॉर्नर 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने

Double Hundred in 100th Test: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर डेविड वार्नर (David Warner) ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए है इसके साथ ही वह इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए है.

डेविड वार्नर ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यह मुकाम हासिल किया. मैच के दौरान क्रैम्प के कारण उन्हें 200 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. उनको यह क्रैम्प दोहरा शतक पूरा करने का जश्न मनाने के दौरान आया.

उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 254 गेंदों का समाना किया जिसमें उन्होंने 16 चौके और दो शानदार छक्के भी लगाये.

