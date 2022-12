पीयूष गोयल ने 'राइट टू रिपेयर पोर्टल' और NTH मोबाइल ऐप किया लांच, जानें इसके बारें में

Right To Repair Portal: खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में 'राइट टू रिपेयर पोर्टल' (right to repair portal ) और NTH मोबाइल ऐप (NTH mobile app) लांच किया है. साथ ही उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर का भी अनावरण किया.

इसके लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग और IIT-BHU, वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर भी किये गए है. इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है.

इन पहलों की शुरुआत राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर की गयी है. इस अवसर पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे.



Food and Consumer Affairs Minister Piyush Goyal on Saturday introduced a host of new initiatives, including a right to repair portal and an NTH mobile app and opened new premises of the National Consumer Helpline centre in the national capital. Click https://t.co/AveDkHbtvO pic.twitter.com/AWjibNii3y