Khelo India Youth Games 2022: केंद्रीय खेल मंत्री ने लांच किया 'लोगो', जानें कहाँ आयोजित होगा गेम?

Khelo India Youth Games 2022: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स (Khelo India Youth Games) 2022 के लोगो का अनावरण किया है. इस बार इन खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है.

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह पांचवां संस्करण होगा जिसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच किया जायेगा. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने मध्य प्रदेश के दौरे पर इस खेल के लोगो को लांच किया. इसके अलावा वह विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के विजेताओं को पदक भी प्रदान किये.

इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स - 2022' के भव्य आयोजन के लिए मध्यप्रदेश पूर्णत: तैयार है. देश का हृदय प्रदेश स्वागत के लिए तत्पर है. साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों के साथ पर्यटन का भी आनंद उठाइये. अपनी अनूठी संस्कृति और विशिष्ट सौंदर्य से मध्यप्रदेश आपका हृदय जीत लेगा.

Historic day for sports in Madhya Pradesh as @kheloindia Youth Games symbol is inaugurated in the presence of Hon'ble CM @ChouhanShivraj ji & Smt @yashodhararaje ji.



These games are a celebration of our country's testament to the power of sport to bring people together. pic.twitter.com/DfR3vK3O4S