डेविड वार्नर ने तोड़ा सहवाग का रिकॉर्ड, इन टॉप 5 बल्लेबाजों में हुए शामिल

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी एशेज 2023 के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

वार्नर टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुँच गए है. इस मामले में उन्होंने पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया है.

वार्नर ने एजबेस्टन, बर्मिंघम टेस्ट मैच की दूसरी पारी में यह मुकाम हासिल किया. दूसरी पारी में वार्नर ने 57 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली. वीरू अब इस लिस्ट में छठे स्थान पर खिसक गए है.

The Test is in the balance after Stuart Broad's brilliant spell late in the day 🌟#Ashes | #WTC25 | 📝: https://t.co/ZNnKIn9R3Y pic.twitter.com/l84R7vSnAz