रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाईअड्डा निगरानी रडारों हेतु महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए 11 हवाईअड्डा निगरानी रडारों की खरीद के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ 03 जून 2021 को एक समझौता किया. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन रडारों को स्थापित करने से हवाई क्षेत्रों के आस-पास वायु क्षेत्र में सजगता बढ़ेगी और नौसेना व तटरक्षक बल की उड़ान परिचालनों में सुरक्षा व दक्षता में वृद्धि होगी.

ये 11 मोनोपल्स अतिरिक्त निगरानी रडार पारंपरिक रडारों की तुलना में ज्यादा सटीक हैं जब वायु क्षेत्र के किसी खास इलाके में कई विमान पास-पास हों. रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि 323.47 करोड़ रुपये की लागत से होने वाली यह खरीद 'खरीदें और बनाएं' श्रेणी के तहत की जाएगी.

